Дмитрий Балаба – Роме Когодовскому: «Мы, бойцы-офицеры минского ОМОНа, считаем тебя настоящим героем»

Новости Беларуси. История о героическом поступке Ромы Когодовского буквально всколыхнула общество. В сети развернулась акция в его поддержку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы записывают видео, адресованное юному герою и его родителям. В соцсетях и мессенджерах его несложно найти по хештегам «РомаЖиви» и «РомаДержись».

Евгений Поболовец, СТВ : Рома, в таких ситуациях нет времени на раздумья, в таких ситуациях человек действует сердцем. То, что ты сделал – это был героический поступок. Спасибо твоим родителям. Не подведи их, Рома. Живи.

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома: Дорогой Рома, мы, бойцы-офицеры минского ОМОНа, считаем тебя настоящим героем. Не каждый мужчина способен на тот поступок, который совершил ты. В наших глазах ты – настоящий мужик. Мы с тобой, выздоравливай поскорее.

Григорий Азаренок, СТВ:

У кого-то герой – это выжившая из ума старуха, которая орет «ты сдохнешь на моей земле». У кого-то – старый интриган, который 20 лет служил системе, а потом предал и трусливо сбежал. Но у большинства, у нормальных людей герои – это такие, как ты, Рома. Ты вряд ли успел прочитать про Зою, Марата Казея, но ты уже с ними в одном ряду. Вот это – медаль «За отвагу». Рома, выздоравливай. У тебя будет такая же, и даже круче. Но главную награду в свою семью ты уже принес. Ты спас жизнь своему маленькому брату, и теперь у него будет два дня рождения. Рома, живи!

«РомаЖиви» говорим и мы. И желаем юному герою скорейшего выздоровления!

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