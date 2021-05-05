Генпрокуратура направила в Верховный суд дело Тихановского

Новости Беларуси. Дело Тихановского и его сообщников направлено в Верховный суд для определения подсудности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти кадры не должны были стать публичными. Признания заговорщиков группы Статкевича-Тихановского
Кроме главного фигуранта Сергея Тихановского обвиняемыми проходят также Статкевич, Попов, Лосик и ряд других лиц.
С июня 2019 года они планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения избирательной кампании – 2020.
Публичные призывы распространяли в интернете. Далее под различными предлогами, в том числе сбора подписей, окружение Тихановского проводило незаконные массовые мероприятия. Велась целенаправленная работа по обострению политической и социальной напряженности в стране.
В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.