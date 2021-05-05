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Генпрокуратура направила в Верховный суд дело Тихановского

05 мая 2021 10:49
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Новости Беларуси. Дело Тихановского и его сообщников направлено в Верховный суд для определения подсудности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Кроме главного фигуранта Сергея Тихановского обвиняемыми проходят также Статкевич, Попов, Лосик и ряд других лиц.

Генпрокуратура направила в Верховный суд дело Тихановского-1

С июня 2019 года они планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения избирательной кампании – 2020.

Генпрокуратура направила в Верховный суд дело Тихановского-4

Публичные призывы распространяли в интернете. Далее под различными предлогами, в том числе сбора подписей, окружение Тихановского проводило незаконные массовые мероприятия. Велась целенаправленная работа по обострению политической и социальной напряженности в стране.

Генпрокуратура направила в Верховный суд дело Тихановского-7

В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.

# Прокуратура Беларуси # общество # Сергей Тихановский # Николай Статкевич # Дмитрий Попов # Игорь Лосик # Фотофакт

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