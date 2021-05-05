Генпрокуратура направила в Верховный суд дело Тихановского

Новости Беларуси. Дело Тихановского и его сообщников направлено в Верховный суд для определения подсудности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти кадры не должны были стать публичными. Признания заговорщиков группы Статкевича-Тихановского Кроме главного фигуранта Сергея Тихановского обвиняемыми проходят также Статкевич, Попов, Лосик и ряд других лиц.

С июня 2019 года они планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения избирательной кампании – 2020.

Публичные призывы распространяли в интернете. Далее под различными предлогами, в том числе сбора подписей, окружение Тихановского проводило незаконные массовые мероприятия. Велась целенаправленная работа по обострению политической и социальной напряженности в стране.