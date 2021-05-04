«Рома, живи». Журналисты СТВ присоединились к акции в поддержку 12-летнего героя

Новости Беларуси. Уже почти неделю столичные медики борются за жизнь мальчика, который при пожаре в Мядельском районе спас младшего брата. Состояние здоровья Ромы Когодовского находится на личном контроле Президента Беларуси. Известно, что сейчас оно стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым. Врачи Республиканского ожогового центра готовят маленького пациента к очередной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БСМП с ожогами 50 % тела и поражением дыхательных путей его доставили на вертолете МЧС, после того как 28 апреля 12-летний герой из пылающего дома вынес на руках брата. Сейчас врачи делают все возможное. 4 мая в режиме видеоконференции состоялся консилиум лучших белорусских специалистов и их российских коллег. Они обсудили тактику лечения подростка и выбрали наиболее оптимальный вариант на данном этапе.

История о героическом поступке парня буквально всколыхнула общество. В сети развернулась акция в его поддержку. Белорусы по всей стране записывают видео со словами поддержки юному герою и его родителям. В соцсетях и мессенджерах его несложно найти по хештегам «РомаЖиви» и «РомаДержись».

Рома, ты настоящий герой нашего времени. Вся страна переживает и поддерживает тебя. Выздоравливай скорее, все обязательно будет хорошо. Мы в тебя верим.