Алексей Голиков: «Некоторое время назад я верил в благие намерения Запада дать славянам лучшую жизнь. Сейчас не верю»
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Блогер Алексей Голиков традиционно рассказывает о внутриполитических и международных событиях, а также дает свою оценку тем или иным явлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в его обзоре – дипломатические плевки некоторых государств в нашу сторону. Что за этим стоит и как мы должны отвечать?
Алексей Голиков:
Генпрокуратура Беларуси направила в Литву запрос о выдаче Тихановской.
За этим сухим заголовком скрываются не просто слова – для подобного обращения одного государства к другому предоставляются основания, доказательства вины того, кого запрашивают к выдаче.
– Понимаете? Вообще не понимаю. И слава богу, что у меня сейчас есть Олег и Маша, потому что они бы меня точно затоптали. Я человек, который не умеет отбиваться. Мне говорят, я кивну, да, наверное, так правильно.
Хорошо, что вы будете делать? Выходит пусть Беларусь девятого, а за Тихановской приходят, ее сажают. Что дальше?
– Тогда будет еще больше.
– Так во что оно выльется? Сколько они простоят, эти белорусы? Сколько?
– Белорусы стоять будут.
– За Тихановского кто-то пошел? Никто! Ни один!
– За Тихановскую все пойдут.
– Да, конечно!
– Ну мы же предлагали «это». То, что нам Олег сказал не озвучивать. Надо захватывать административные объекты.
Алексей Голиков:
Литовская сторона в СМИ представила ответ, что «скорее замерзнет ад, чем они выдадут Тихановскую». В последнее время обмен публичными заявлениями между некоторыми государствами, мягко говоря, далек от дипломатичных. Эмоциональная окраска и экспрессия в заявлениях дипломатов может говорить, во-первых, об уязвимости позиции, то есть неправоте; во-вторых, нежеланию следовать нормам и принципам международного права.
Алексей Голиков:
Дипломаты государств вместо решения вопросов по существу в рамках закона обмениваются публичными плевками. А вы мне говорите: демократия, международное право. Когда затрагиваются вопросы даже не личных, а военно-политических интересов целого блока стран, нормы этики и права уходят на второй план. Не согласны? Тогда производной чего являются горячие войны? Правильно, одной из причин является недоработка дипломатов.
Алексей Голиков:
Выражение дипломатов литовской стороны «скорее замерзнет ад» может означать невозможность этого явления, а значит и выдачи Тихановской. В новейшей истории еще один политик в публичной речи использовал слово «ад» («В случае ядерной войны они сразу попадут в ад, а мы – в рай»). За публичное использование этого выражения отдельные интернет-ресурсы назвали его нездоровым. Вопрос о «профессиональном здоровье» дипломатов литовской стороны напрашивается сам по себе.
Алексей Голиков:
Послушайте, раз так смело зазвучало слово «ад», в который ни одна из сторон, очевидно, не верит, то есть полная возможность действительно его заморозить. Вот, смотрите, Штаты и Евросоюз высказывают солидарность в экономическом давлении на Россию и Беларусь. Так может пора перекрыть нефтегазовый краник в сторону Европы? И, глядишь, пекло поостынет.
Алексей Голиков:
Спрашивается, к чему же такая резкость? Соглашусь, что как-то там, может быть, гипотетически нарушаются права человека в Беларуси, но Россия тут причем? Знаете, некоторое время назад я верил в благие намерения Запада дать славянам лучшую жизнь. Сейчас не верю – благими намерениями устилается дорога в ад. Способы подавления населения в своих странах не дают основания Западу говорить о правах человека. Предлагаемая Западом демократия является инструментом подчинения других стран – ни больше, ни меньше. За всей этой возней стоит борьба не за жизнь и права человека, а за ресурсы.
Алексей Голиков:
Украинский Гордон в интервью одному зубоскалу высоко оценил Лукашенко как Президента, политика и хозяйственника, но за не первое во время правления наведение порядка силовым способом перечеркнул все заслуги.
Дмитрий Гордон, журналист (Украина):
Очень обаятельный, мудрый, опытный, прекрасный актер, бывший политработник, тонкий психолог, умеющий завоевать благосклонность визави с помощью набора нехитрых манипуляций. Политик высочайшего класса, высочайшего – мастодонт в политике – это сейчас редкость. Я вам хочу сказать, такого уровня фигур в мире немного. Время Тэтчер, Рейгана, Миттерана безнадежно прошло.
Но все вышеперечисленное меркнет перед тем звериным оскалом, который он показал после своей первой победы.
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Алексей Голиков:
В стране с высочайшим уровнем коррупции, где в мирное время погибло около 15 тысяч человек, Гордон вещает о правах человека. Этот правозащитник говорит, что если бы так издевались над украинскими детьми, то родители палили бы из всех окон и захватывали административные здания.
Алексей Голиков:
Гордон, у тебя короткая память? Ты не помнишь Одессу, где твоих сограждан жгли насмерть свои же? А тех, кто выпрыгивал из окон, добивали, как собак. Вы мало положили друг друга на Майданах за гречку? Чем ты готов оправдать смерти украинцев? В Беларуси за все время протеста погибло около десяти человек, не начата война, не прощелкан Брест и Гродно, как Крым и Донбасс. Еще раз повторю: наведите порядок у себя. Не имейте дела до Беларуси.