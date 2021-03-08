Алексей Голиков: «Некоторое время назад я верил в благие намерения Запада дать славянам лучшую жизнь. Сейчас не верю»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Блогер Алексей Голиков традиционно рассказывает о внутриполитических и международных событиях, а также дает свою оценку тем или иным явлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в его обзоре – дипломатические плевки некоторых государств в нашу сторону. Что за этим стоит и как мы должны отвечать?

Алексей Голиков:

Генпрокуратура Беларуси направила в Литву запрос о выдаче Тихановской.

За этим сухим заголовком скрываются не просто слова – для подобного обращения одного государства к другому предоставляются основания, доказательства вины того, кого запрашивают к выдаче.

– Понимаете? Вообще не понимаю. И слава богу, что у меня сейчас есть Олег и Маша, потому что они бы меня точно затоптали. Я человек, который не умеет отбиваться. Мне говорят, я кивну, да, наверное, так правильно.

Хорошо, что вы будете делать? Выходит пусть Беларусь девятого, а за Тихановской приходят, ее сажают. Что дальше?

– Тогда будет еще больше.

– Так во что оно выльется? Сколько они простоят, эти белорусы? Сколько?

– Белорусы стоять будут.

– За Тихановского кто-то пошел? Никто! Ни один!

– За Тихановскую все пойдут.

– Да, конечно!

– Ну мы же предлагали «это». То, что нам Олег сказал не озвучивать. Надо захватывать административные объекты. Алексей Голиков:

Литовская сторона в СМИ представила ответ, что «скорее замерзнет ад, чем они выдадут Тихановскую». В последнее время обмен публичными заявлениями между некоторыми государствами, мягко говоря, далек от дипломатичных. Эмоциональная окраска и экспрессия в заявлениях дипломатов может говорить, во-первых, об уязвимости позиции, то есть неправоте; во-вторых, нежеланию следовать нормам и принципам международного права. Алексей Голиков:

Дипломаты государств вместо решения вопросов по существу в рамках закона обмениваются публичными плевками. А вы мне говорите: демократия, международное право. Когда затрагиваются вопросы даже не личных, а военно-политических интересов целого блока стран, нормы этики и права уходят на второй план. Не согласны? Тогда производной чего являются горячие войны? Правильно, одной из причин является недоработка дипломатов.

Алексей Голиков:

Выражение дипломатов литовской стороны «скорее замерзнет ад» может означать невозможность этого явления, а значит и выдачи Тихановской. В новейшей истории еще один политик в публичной речи использовал слово «ад» («В случае ядерной войны они сразу попадут в ад, а мы – в рай»). За публичное использование этого выражения отдельные интернет-ресурсы назвали его нездоровым. Вопрос о «профессиональном здоровье» дипломатов литовской стороны напрашивается сам по себе. Алексей Голиков:

Послушайте, раз так смело зазвучало слово «ад», в который ни одна из сторон, очевидно, не верит, то есть полная возможность действительно его заморозить. Вот, смотрите, Штаты и Евросоюз высказывают солидарность в экономическом давлении на Россию и Беларусь. Так может пора перекрыть нефтегазовый краник в сторону Европы? И, глядишь, пекло поостынет. Алексей Голиков:

Спрашивается, к чему же такая резкость? Соглашусь, что как-то там, может быть, гипотетически нарушаются права человека в Беларуси, но Россия тут причем? Знаете, некоторое время назад я верил в благие намерения Запада дать славянам лучшую жизнь. Сейчас не верю – благими намерениями устилается дорога в ад. Способы подавления населения в своих странах не дают основания Западу говорить о правах человека. Предлагаемая Западом демократия является инструментом подчинения других стран – ни больше, ни меньше. За всей этой возней стоит борьба не за жизнь и права человека, а за ресурсы.

Алексей Голиков:

Украинский Гордон в интервью одному зубоскалу высоко оценил Лукашенко как Президента, политика и хозяйственника, но за не первое во время правления наведение порядка силовым способом перечеркнул все заслуги.