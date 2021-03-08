Чего желают белорускам мужчины и что происходит 8 Марта в Минске в местах продажи цветов?
Новости Беларуси. Самый актуальный вопрос в Международный женский день – конечно, цветочный. Мужчины спешат поздравить своих любимых. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чего желают мужчины женщинам, узнала Вероника Кудринецкая.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
На календаре 8 марта, но погода, как вы видите, совсем не весенняя. В городе пробки, много машин. Хочется верить, что это все мужчины спешат за цветами для прекрасных дам.
«Мужчин больше, чем вчера». Какие цветы чаще приобретают 8 Марта и за сколько их можно купить в точках продажи?
На рынках и в цветочных магазинах традиционный ажиотаж. В 2021 году приходится соблюдать ковидный этикет. В остальном же обстановка, как и в прежние годы. Охапки цветов такие, что и человека порой не видно.
Будем маму, жену поздравлять.
Самое главное – здоровья, женского счастья.
Вчера вечером люди выходили на прогулки, прогуливались, покупали цветы, дарили любимым. Сегодня надеемся, что к вечеру будет еще больше людей, чем вчера.
Вероника Кудринецкая:
Посмотрите на эту «цветочную демонстрацию», на мужчин. Как они стараются угодить вам, любимым. И неважно, что такое бывает раз в году. Просто в остальные дни лучший ваш подарочек – это они.
– К кому с таким красивым букетом?
– Супругу поздравить. И вас поздравляю! Счастья, здоровья вам, всего-всего!
– Коллег на работе поздравили?
– Поздравили, конечно, в пятницу.
– Как поздравляли – с цветами или сладостями?
– С цветами, сертификатами, сладостями. Всего по чуть-чуть.
Большинство поздравило коллег еще в пятницу, а сегодня, 8 марта, букеты для самых близких.
– Скажите, для кого цветочки выбираете?
– Для дочки и для внучек.
– Чтобы всегда была мама здоровой, берегла себя, нас с папой и всю нашу семью и всегда улыбалась. Это самое главное для нас, для деток.
Вероника Кудринецкая:
Сегодня мужчинам приходится оставлять цветочникам целое состояние. Хотя с букетами замечены не только они. А если присмотреться, за прилавками по ту сторону тоже большинство женщин. Их 8 Марта обрекает на трудовые будни.
– Мужчины не хотят выходить на улицу из-за такой погоды. Но сегодня мужчин больше, чем вчера, и это хорошо.
– Сегодня женский праздник, вы целый день на ногах. Как сами будете отмечать 8 Марта?
– Вот так и будем, конечно. А как еще?