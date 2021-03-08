Чего желают белорускам мужчины и что происходит 8 Марта в Минске в местах продажи цветов?

Новости Беларуси. Самый актуальный вопрос в Международный женский день – конечно, цветочный. Мужчины спешат поздравить своих любимых. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего желают мужчины женщинам, узнала Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

На календаре 8 марта, но погода, как вы видите, совсем не весенняя. В городе пробки, много машин. Хочется верить, что это все мужчины спешат за цветами для прекрасных дам. «Мужчин больше, чем вчера». Какие цветы чаще приобретают 8 Марта и за сколько их можно купить в точках продажи? На рынках и в цветочных магазинах традиционный ажиотаж. В 2021 году приходится соблюдать ковидный этикет. В остальном же обстановка, как и в прежние годы. Охапки цветов такие, что и человека порой не видно.

Будем маму, жену поздравлять.

Самое главное – здоровья, женского счастья.

Вчера вечером люди выходили на прогулки, прогуливались, покупали цветы, дарили любимым. Сегодня надеемся, что к вечеру будет еще больше людей, чем вчера.

Вероника Кудринецкая:

Посмотрите на эту «цветочную демонстрацию», на мужчин. Как они стараются угодить вам, любимым. И неважно, что такое бывает раз в году. Просто в остальные дни лучший ваш подарочек – это они.

– К кому с таким красивым букетом?

– Супругу поздравить. И вас поздравляю! Счастья, здоровья вам, всего-всего!

– Коллег на работе поздравили?

– Поздравили, конечно, в пятницу.

– Как поздравляли – с цветами или сладостями?

– С цветами, сертификатами, сладостями. Всего по чуть-чуть.

Большинство поздравило коллег еще в пятницу, а сегодня, 8 марта, букеты для самых близких. – Скажите, для кого цветочки выбираете?

– Для дочки и для внучек.

– Для невесточки своей.

– Чтобы всегда была мама здоровой, берегла себя, нас с папой и всю нашу семью и всегда улыбалась. Это самое главное для нас, для деток.

Вероника Кудринецкая:

Сегодня мужчинам приходится оставлять цветочникам целое состояние. Хотя с букетами замечены не только они. А если присмотреться, за прилавками по ту сторону тоже большинство женщин. Их 8 Марта обрекает на трудовые будни.