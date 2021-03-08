Елена Богдан об ответственности за буллинг и экстремизм: «Я сталкивалась с людьми, которые психически сломаны»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала, на чем акцентировала внимание во время своего выступления на Всебелорусском народном собрании. Вадим Щеглов, ведущий:

Вы как делегат Всебелорусского народного собрания для себя очертили: правильно ли государство сделало выводы из тех событий, которые произошли в прошлом году? Есть ли понимание того, что в Год единства мы сможем достигнуть этого единства? Или разобщенности нет?

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:

Прошлый год нам показал, что разобщенность есть. Эта разобщенность нагнетается и подогревается и средствами массовой коммуникации, и СМИ, и Telegram-каналами. Да и просто в общении людей разобщенность есть сегодня. Какие выводы сделало государство? Звучали эти слова, но мало сделать выводы. Хорошо, что мы увидели проблему. Возможно, прошлый год открыл глаза на много проблем, прежде всего в отсутствии коммуникации. Наверное, когда ты что-то делаешь, ты выкладываешься и считаешь, что все понимают, для чего ты это делаешь. А возможно, многим нужно объяснять. Вадим Щеглов:

По коронавирусу ситуация показала.

Елена Богдан:

Однозначно. Поэтому Всебелорусское народное собрание – это как подведение, итоговое обозначение проблем. А ведь за этим следует программа социально-экономического развития, за этим следуют мероприятия, которые нам необходимо делать. Это конкретные шаги. Всебелорусское народное собрание не может все решить сразу, но оно должно, во-первых, тем, кто там был, вот этот посыл, что мы должны сегодня консолидировать общество. Мы должны идти, говорить, делать, показывать. И, конечно, программа социально-экономического развития. Это инфраструктурный план, о котором говорил премьер-министр. Понятно, что для какого региона в ближайшие пять лет будет делаться. Чтобы каждый человек за этими словами в программе, за словами в этом инфраструктурном плане, в том, что звучало, видел и понимал, что будет сделано для него конкретно. Это первое. Второе – что конкретно он должен сделать для общества и для страны.

Вадим Щеглов:

Вы во время своего выступления призывали ввести дополнительную ответственность за разжигание экстремизма, буллинга и так далее. Вы действительно считаете, что назрела такая необходимость? Елена Богдан:

Да, однозначно. По роду своей деятельности я сталкивалась с людьми, которых, к сожалению, вот этот буллинг сломал психически. Некоторым людям мы до сих пор пытаемся помочь и вернуть их обратно в нормальную жизнь. Я не говорю, что в какую-то общественно значимую жизнь. Вадим Щеглов:

Это представители каких профессий?