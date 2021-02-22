Алексей Голиков: власть и порядок – это не то, что можно держать растопыренными пальцами
Новости Беларуси. Порядок и законность – основа существования любого государства. На фоне геополитического передела мира и нарастания военной угрозы стабильность и безопасность становятся приоритетом власти и большинства общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна стала жертвой гибридной агрессии, но выстояла. Теперь активно идет работа над ошибками.
Своими предложениями в авторской рубрике готов поделиться Алексей Голиков. Подробнее в видеоматериале.
Алексей Голиков, блогер:
Смутно помню в детстве бабушкин рассказ. Немцы то ли в Германию, то ли внутри страны перевозили поездом людей и сказали всем купить проездные билеты. Если кто-то не купит, будет расстрелян. На одной из остановок пришел контроль. Билеты купили все, кроме одной женщины и ехавшей с ней внучки. Их вывели из поезда и на глазах у всех расстреляли прямо у откоса.
Помню еще один случай, когда немцы пришли на русскую землю и дали команду крестьянам посадить помидоры. Мужики, усмехнувшись, сказали, что посадить посадим, но кушать не придется – местные своруют. Немцы тоже улыбнулись и поставили две виселицы: одну в начале поля, другую в конце. Ни один помидор с поля не пропал.
К чему все эти повести? Мне случилось наблюдать, как государственная власть обеспечивала безопасность и порядок в суде Московского района города Минска. Все проходили досмотр, и только один процедуру досмотра счел унизительной.
– Я вам сказал: у меня нет этих предметов. Я вас предупредил.
– Верхнюю одежду, пожалуйста, расстегните для лучшего досмотра. Все проводится в целях вашей личной…
– У меня нет этих, которые вы перечислили.
– Я понял. Пройдите, расстегните. Спасибо. Пройдите, пожалуйста, сюда. Достаньте.
– Вы обыскиваете меня?
– Досматриваю.
– Мои права вы нарушили.
Алексей Голиков:
В белорусском обществе, мне кажется, на контрасте поствыборных беспорядков запрос на порядок оказался достаточно высоким. Однако, удивительная ситуация, мы все ценим закон и порядок, но часть нашего общества, громче всех кричащая о том самом порядке, сама же его и нарушает.
Скажу открыто, я сторонник непопулярных недемократичных силовых мер по сохранению порядка. Бесспорно, человек – личность, у которой есть чувство собственного достоинства и личной гордости, но люди, образующие протестную толпу, теряют человеческий облик и личное достоинство.
Алексей Голиков:
Действия толпы часто называют животными, а людей – извергами. Групповое насилие над женщиной, убийство и другие преступления, совершаемые группой лиц, выделены в отдельную статью Уголовного кодекса. Наказание к ним тоже строже. Именно из этих соображений толпу «невероятных» по их действиям обоснованно называть «стадом управляемых не разумом, а животными инстинктами».
Вдумайтесь, молодая девушка ломает автомобиль силовиков. Пятидесятилетняя женщина опускается до уровня подростка и публично выражается нецензурной бранью.
– Так вот, скажи и бабушке, и матери, что […] воспитали. Холуй.
– Женщина, вы скорбите сейчас?
– Холуй!
– Вы скорбите?
– Вот вы – скорбите.
– Вы скорбите сейчас?
– В своих черных. Скотина!
У меня была сейчас куча говна, я бы измазала […] рожу, которая мелькает на телевидении. Как же я тебя ненавижу! Не меньше, чем Лукашенко. Чтоб ты сдох.
Алексей Голиков:
И таких невероятных тысячи. Потом они на страницах интернет-порталов за небольшие деньги рассказывают о клопах, антисанитарии и ведре для опорожнения под столом.
И вообще, я был в шоке от увиденного, когда стоит ведро, на которое надо ходить, под столом, на котором принимают пищу.
Алексей Голиков:
Не шипите – это мое искреннее убеждение. Люди не оценили существовавший порядок и уровень жизни. Он показался недостаточным их достоинства, однако их достоинство опустилось до уровня беспорядков.
Алексей Голиков:
Только не нужно уличать меня опять в разжигании некой розни в Год народного единства. Повторюсь: всех совершивших нарушения и преступления найдут и накажут. Неважно, в России, Польше или других странах – это вопрос времени. Наказание неизбежно и неотвратимо. Я не стращаю, скорее, пытаюсь остудить горячие головы подстрекателей и пушечного мяса. Вы надеетесь на весну? Не надейтесь! Система адаптировалась к нагрузке. Закон по запрету незарегистрированной символики на подходе, наказание по 23.34, как видите, тоже не уменьшается. TUT.BY трубит об увольнении с госпредприятий всех участников незаконных шествий и массовых мероприятий. А как вы хотели: не согласны с социальной политикой государства, поддерживаете мятеж, саботируете? Вам не найдется места на этих предприятиях. Лукашенко – не ваш Президент, ваши президенты за бугром. Чемодан, вокзал, Варшава.
Алексей Голиков:
В Беларуси достаточно людей трезвых и разумных – их большинство. Остыньте! Неужели заклеенная камера наблюдения стоит двух лет заключения? Неужели работа неаккредитованных журналисток «Белсата» стоит тюрьмы? Нет, я понимаю, что есть журналистика и личное мнение, но простите, «Белсат» не аккредитован для работы в Беларуси – вы вне закона. Или закон не для вас?
Белорусская власть выдержала массированную атаку. Всех пропустят через правосудие, закон ужесточат. Только железная дисциплина поможет нам создать свой немецкий мерседес в Беларуси. Вы же в Германию глядите? Нет вопросов, мы создадим свою Германию с ее стандартами.
Власть и порядок – это не то, что можно держать растопыренными пальцами.