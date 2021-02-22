Алексей Голиков: власть и порядок – это не то, что можно держать растопыренными пальцами

Новости Беларуси. Порядок и законность – основа существования любого государства. На фоне геополитического передела мира и нарастания военной угрозы стабильность и безопасность становятся приоритетом власти и большинства общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна стала жертвой гибридной агрессии, но выстояла. Теперь активно идет работа над ошибками. Своими предложениями в авторской рубрике готов поделиться Алексей Голиков. Подробнее в видеоматериале.

Алексей Голиков, блогер:

Смутно помню в детстве бабушкин рассказ. Немцы то ли в Германию, то ли внутри страны перевозили поездом людей и сказали всем купить проездные билеты. Если кто-то не купит, будет расстрелян. На одной из остановок пришел контроль. Билеты купили все, кроме одной женщины и ехавшей с ней внучки. Их вывели из поезда и на глазах у всех расстреляли прямо у откоса. Помню еще один случай, когда немцы пришли на русскую землю и дали команду крестьянам посадить помидоры. Мужики, усмехнувшись, сказали, что посадить посадим, но кушать не придется – местные своруют. Немцы тоже улыбнулись и поставили две виселицы: одну в начале поля, другую в конце. Ни один помидор с поля не пропал. К чему все эти повести? Мне случилось наблюдать, как государственная власть обеспечивала безопасность и порядок в суде Московского района города Минска. Все проходили досмотр, и только один процедуру досмотра счел унизительной.

– Я вам сказал: у меня нет этих предметов. Я вас предупредил.

– Верхнюю одежду, пожалуйста, расстегните для лучшего досмотра. Все проводится в целях вашей личной…

– У меня нет этих, которые вы перечислили.

– Я понял. Пройдите, расстегните. Спасибо. Пройдите, пожалуйста, сюда. Достаньте.

– Вы обыскиваете меня?

– Досматриваю.

– Мои права вы нарушили. Алексей Голиков:

В белорусском обществе, мне кажется, на контрасте поствыборных беспорядков запрос на порядок оказался достаточно высоким. Однако, удивительная ситуация, мы все ценим закон и порядок, но часть нашего общества, громче всех кричащая о том самом порядке, сама же его и нарушает. Скажу открыто, я сторонник непопулярных недемократичных силовых мер по сохранению порядка. Бесспорно, человек – личность, у которой есть чувство собственного достоинства и личной гордости, но люди, образующие протестную толпу, теряют человеческий облик и личное достоинство.

Алексей Голиков:

Действия толпы часто называют животными, а людей – извергами. Групповое насилие над женщиной, убийство и другие преступления, совершаемые группой лиц, выделены в отдельную статью Уголовного кодекса. Наказание к ним тоже строже. Именно из этих соображений толпу «невероятных» по их действиям обоснованно называть «стадом управляемых не разумом, а животными инстинктами». Вдумайтесь, молодая девушка ломает автомобиль силовиков. Пятидесятилетняя женщина опускается до уровня подростка и публично выражается нецензурной бранью.

– Так вот, скажи и бабушке, и матери, что […] воспитали. Холуй.

– Женщина, вы скорбите сейчас?

– Холуй!

– Вы скорбите?

– Вот вы – скорбите.

– Вы скорбите сейчас?

– В своих черных. Скотина!

У меня была сейчас куча говна, я бы измазала […] рожу, которая мелькает на телевидении. Как же я тебя ненавижу! Не меньше, чем Лукашенко. Чтоб ты сдох. Алексей Голиков:

И таких невероятных тысячи. Потом они на страницах интернет-порталов за небольшие деньги рассказывают о клопах, антисанитарии и ведре для опорожнения под столом.

И вообще, я был в шоке от увиденного, когда стоит ведро, на которое надо ходить, под столом, на котором принимают пищу. Алексей Голиков:

Не шипите – это мое искреннее убеждение. Люди не оценили существовавший порядок и уровень жизни. Он показался недостаточным их достоинства, однако их достоинство опустилось до уровня беспорядков.

Алексей Голиков:

Только не нужно уличать меня опять в разжигании некой розни в Год народного единства. Повторюсь: всех совершивших нарушения и преступления найдут и накажут. Неважно, в России, Польше или других странах – это вопрос времени. Наказание неизбежно и неотвратимо. Я не стращаю, скорее, пытаюсь остудить горячие головы подстрекателей и пушечного мяса. Вы надеетесь на весну? Не надейтесь! Система адаптировалась к нагрузке. Закон по запрету незарегистрированной символики на подходе, наказание по 23.34, как видите, тоже не уменьшается. TUT.BY трубит об увольнении с госпредприятий всех участников незаконных шествий и массовых мероприятий. А как вы хотели: не согласны с социальной политикой государства, поддерживаете мятеж, саботируете? Вам не найдется места на этих предприятиях. Лукашенко – не ваш Президент, ваши президенты за бугром. Чемодан, вокзал, Варшава.