Дмитрий Гордон об Александре Лукашенко: «Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы»
Новости Беларуси. После беседы с Президентом Дмитрий Гордон поделился впечатлениями от общения с Александром Лукашенко и признался, что давно хотел взять у белорусского лидера интересное человеческое интервью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Гордон, журналист (Украина):
Два с половиной часа общения – абсолютно неформального, неформатного искреннего разговора. Мне показалась эта беседа необыкновенно интересной, увлекательной. Я увидел живого человека перед собой, с которым очень интересно говорить.
Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»
Человека, который застал очень многих выдающихся мировых лидеров, который вел с ними переговоры, общался с ними, который стал свидетелем очень многих событий геополитических. И, конечно, который имеет свою точку зрения на целый ряд вопросов.
Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы. Нет ни одного человека сегодня в Европе, кто руководил бы государством больше его. Это уже красноречиво говорит о том, что это политик мирового масштаба.
Дмитрий Гордон – основатель и глава одного из самых популярных общественно-политических интернет-изданий «ГОРДОН» в Украине, которое входит в топ-15 новостных СМИ этой страны. Кроме того, он ведет несколько каналов на YouTube, где общее количество подписчиков – более 2 миллионов человек. На счету Дмитрия Гордона более тысячи интервью с известными людьми, в том числе политиками.