Дмитрий Гордон об Александре Лукашенко: «Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы»

Новости Беларуси. После беседы с Президентом Дмитрий Гордон поделился впечатлениями от общения с Александром Лукашенко и признался, что давно хотел взять у белорусского лидера интересное человеческое интервью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Гордон, журналист (Украина):

Два с половиной часа общения – абсолютно неформального, неформатного искреннего разговора. Мне показалась эта беседа необыкновенно интересной, увлекательной. Я увидел живого человека перед собой, с которым очень интересно говорить.

Человека, который застал очень многих выдающихся мировых лидеров, который вел с ними переговоры, общался с ними, который стал свидетелем очень многих событий геополитических. И, конечно, который имеет свою точку зрения на целый ряд вопросов.