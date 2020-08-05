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Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»

05 августа 2020 16:34
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа дал большое интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»-1

За два с половиной часа откровенной беседы затронули самые разные вопросы. Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией: наша страна пошла своим путем, в то время как многие страны такой подход критиковали и осуждали.

Откровенно ответил Александр Лукашенко и на многие личные вопросы – о детстве, о семье.

Дмитрий Гордон об Александре Лукашенко: «Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы»

Не обошли стороной взаимоотношения белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, поговорили о ситуации в регионе, в том числе о конфликте в Украине и внешней политике.

Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»-4

Затронули и внутреннее развитие Беларуси, а также нынешнюю избирательную кампанию. Рассказал Президент и о сути своей политики – как внутренней, так и внешней.

Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо для меня это неприемлемо. Справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать, или проводить любую политику в основе справедливость. Законы да, все хорошо, в законах не пропишешь справедливость. Это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это все.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Гордон # Фотофакт

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