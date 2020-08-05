Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»

За два с половиной часа откровенной беседы затронули самые разные вопросы. Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией: наша страна пошла своим путем, в то время как многие страны такой подход критиковали и осуждали.

Откровенно ответил Александр Лукашенко и на многие личные вопросы – о детстве, о семье.

Дмитрий Гордон об Александре Лукашенко: «Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы»

Не обошли стороной взаимоотношения белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, поговорили о ситуации в регионе, в том числе о конфликте в Украине и внешней политике.