Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону: «Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это всё»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа дал большое интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 августа дал большое интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За два с половиной часа откровенной беседы затронули самые разные вопросы. Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией: наша страна пошла своим путем, в то время как многие страны такой подход критиковали и осуждали.
Откровенно ответил Александр Лукашенко и на многие личные вопросы – о детстве, о семье.
Дмитрий Гордон об Александре Лукашенко: «Это мастодонт. Это человек, который 26 лет руководит государством в центре Европы»
Не обошли стороной взаимоотношения белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, поговорили о ситуации в регионе, в том числе о конфликте в Украине и внешней политике.
Затронули и внутреннее развитие Беларуси, а также нынешнюю избирательную кампанию. Рассказал Президент и о сути своей политики – как внутренней, так и внешней.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо – для меня это неприемлемо. Справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать, или проводить любую политику – в основе справедливость. Законы – да, все хорошо, в законах не пропишешь справедливость. Это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли, Беларусь – это все.