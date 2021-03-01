Алексей Голиков: признаюсь честно, мне искренне жаль Светлану Тихановскую

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. 1 марта блогер Алексей Голиков рассуждает о внутренней сущности тех, кто противостоит нашему государству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в видеоматериале.

Алексей Голиков, блогер:

Выражение «испанский стыд» достаточно редкое в нашей речи. Его значение таково: испанский стыд – это чувство смущения от наблюдения за смущающими действиями другого человека. В отличие от обычного замешательства, косвенное замешательство вызывается не участием в неловком событии, а осознанием себя свидетелем неловкого положения, в котором оказался другой человек. Юрий Воскресенский на конкретном примере описал проявление того самого «испанского стыда».

Юрий Воскресенский:

Испанский стыд. Такая фраза приходит на ум после ознакомления с интервью так называемого национального лидера Тихановской Дмитрию Гордону. Вернувшись с инаугурации Байдена, Светлана Георгиевна презентовала политическую наготу всей аудитории YouTube. Оторванная от привычных телесуфлеров и заготовочек в записи на камеру, усталая и слабовольная, Настасья Филипповна расписалась в собственной некомпетентности. Если описанная Достоевским в «Идиоте» Настасья Филипповна – это воплощение красоты, не нашедшее себя в жизни, то Светлана Георгиевна – это воплощение политического лидера, которая, увы, так им и не стала. Полное отсутствие логики, понимания политических процессов, стратегического мышления, необходимой компетенции, харизмы и энергетики. Да и что можно ожидать от человека, который не прочитал ни одной книги? Заметьте, слова не мои, а в прошлом еще одного лидера оппозиции Андрея Санникова. Слушая Тихановскую, понимаешь, какой трагедии избежали белорусы в августе 2020 года. Кому что еще непонятно? Кто еще не снял костюм розового пони, не протер цветные очки? Не понял, что абсолютно случайные люди, проходимцы, авантюристы, посредственности, поднятые искренним желанием перемен, подставили десятки тысяч наших сограждан под палки, дубинки, резиновые пули, штрафы, отсидки и уголовные статьи? «За какие деньги вы живете за границей?» – ошарашил Гордон интервьюируемую. В ответ – тишина. После долгой паузы Тихановская, наконец, оправилась: «Спасибо за мандат, который мне доверили белорусы». Серьезно? Ну, раз белорусы, тогда уж лучше говорить во множественном числе. Мандаты, Светлана Георгиевна. Власть берет тот, кто ее жаждет. Страной управляет тот, кто хочет и может вести народ за собой. Помните об этом.

Алексей Голиков:

Впервые соглашаюсь с концентрированным мнением Воскресенского, но все же озвучу свои аргументы. Более полугода всему мировому сообществу небольшая часть белорусов демонстрировала «синий зад». Испанский стыд! Не сакральных жертв, как в Штатах, или Небесную сотню, как в южной соседке. Не Кузьму, не подставные ДТП, а синие попы. И это на весь белый свет – срамота. Невероятные часто говорят, что весь мир нас заметил, нас знают все, все гордятся нашей стойкостью. Большинству настоящих белорусов стыдно за действия своих сограждан, оболваненных и оказавшихся за рубежом с голой попой. Невероятные на весь мир заявляли, что Тихановская – законный президент, а чуть позднее – национальный лидер. Уже в интервью украинскому журналисту она представлена как лидер белорусского протеста. Смотрите, какая трансформация: из-под крышки гомельской кастрюли вырывается пар, претендующий на качественный аромат. Невероятные в ожидании дурманящего самогона вдохнули обычный пар. Вместо пьянящего головокружения обожгли ноздри. Пар исчез, и на лбу невероятных остался конденсат – испарина, на дне кастрюли накипь – срамота. Еще немного, и кастрюля отправится на помойку истории, а белорусам останется испанский стыд. Почему же кастрюля, а не лидер? Кастрюля – это утварь, посуда, которая служит для приготовления пищи, то есть промежуточный предмет для достижения цели. Лидер – это человек, формулирующий общественную цель, предлагающий путь к цели и ведущий к ней. У лидера есть харизма, динамика и посыл. У кастрюли есть две ручки и крышка.

Алексей Голиков:

Признаюсь честно, мне искренне жаль Светлану Тихановскую. Я видел ее лицо с близкого расстояния без косметики – это еще незрелая глупая девочка, дитя горькое. Несовершеннолетний ребенок, рано познавший мужчину во всех смыслах этой фразы. Вот несколько аргументов. В приоритете у бедной студентки Светы оказался крутой мачо, хозяин дискотеки. Не скромный студент-отличник, не труженик полей, а парень-рубаха – крупный самец, который решал все вопросы. Потребность самки в поиске самца, который выкормит потомство, естественна, но является приспособленческой, не лидерской. Дальше, как сказала сама Светлана Тихановская, завертелось, закрутилось. Сегодня эмоциональный стиль речи истинно национального лидера находится под боем критики невероятных. Так, со слов Тихановской, от Сергея не раз под раздачу попадала не только она, но и близкие люди, не имеющие отношения к делу. Значит, лидерство самца Тихановского основано не на харизме и прозорливости, а на диктате. Менять шило на мыло белорусский народ станет едва ли. Позднее ставка Тихановской на Сергея опять оказалась ошибочной – по глупости или ошибочной расчетливости. Втянувшись в политическую возню, Тихановский потопил себя. Политика такая штука – или пан или пропал. У его жены была возможность спасти положение своих детей, но глупость не позволила. Есть, конечно, предположение, что детей просто похитили в Европу, и Светлане Тихановской пришлось выдвинуться в кандидаты. А дальше завертелось, закрутилось опять и снова. Отказавшись от этой политической авантюры, Тихановская сохранила бы детей, себя и, главное, попы невероятных. Уже очевидно, что страну никто не отдаст и Лукашенко здесь не причем.

– Мы приехали из Литвы…

– Чтобы поддержать Беларусь в борьбе против бчбшников. А еще хотелось, чтобы Беларусь сохранила свою храбрость.

Мы сплотились и объединились этим летом, летом 2020 года. Нам необходимо просто выразить свою позицию любым способом. Люди берут флаги, люди присоединяются к движению, автопробегу, к патриотам Беларуси. Мы показываем, кто в доме хозяин, в конце концов.

Сегодня сюда приехал, потому что я считаю, что все мы и я в том числе обязаны поддержать нашего Президента. Тем более что каждый раз на наших автопробегах очень хорошая атмосфера. Мы видим, что из себя представляет наша страна. И ее ни в коем случае нельзя отдать тем, кто к ней так рвался летом, в августе прошлого года.

Чтобы народ знал и помнил, что делается вокруг наших границ. Мы хотим сохранить свою любимую Беларусь.