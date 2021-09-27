Алексей Дзермант: самое страшное, что пока не будет катастрофического количества жертв, европейцы даже не почешутся

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Алексей, это такая позиция золотого миллиарда? Когда золотой миллиард живет хорошо, а все остальные прислуживают? И вот Ирак, Афганистан – это вроде как третий мир, а Беларусь и Украина для них кто?

Алексей Дзермант, политолог:

Ну это тоже, как обычно они говорят, либо предбанник, либо второй мир, то есть это не совсем Европа, вот что-то на приграничье. Кирилл Казаков:

Но украинцы жертвуют всем, даже совестью, чтобы попасть в этот миллиард.

Алексей Дзермант:

Ну и мы видим, какой у них результат. Никакой. А вот насчет золотого миллиарда и что происходит, я боюсь, что диагноз намного хуже. На самом деле, когда мы говорим: права человека, уважение к человеку, несмотря на то, какой у него цвет кожи – это ведь результат вполне конкретных исторических событий, а именно 1945 года, когда расизм и нацизм, которые расцвели в Европе, были побеждены нашими предками и союзниками. Но что происходит сейчас? По сути, все те ценности гуманизма, прав человека, которые возникли в послевоенное время, и все с этим согласились, сейчас происходит, по сути, девальвация. Потому что мы видим, что политики и большинство правозащитников в Европе молчат по поводу действий Польши и Литвы. Значит, они с этим соглашаются. Значит, они говорят: ну хорошо, это неприятно все, но пусть эти ребята, поляки бравые, поубивают человек 100, если вот будет количество жертв большое, ну, тогда мы, может быть, обратим внимание. На самом деле самое страшное, что пока не будет катастрофического количества жертв, европейцы даже не почешутся. Кирилл Казаков:

Мне почему-то кажется, что не будет. Потому что вот те же самые лодки, которые плывут из Ливии или Марокко, которые тонут в Средиземном море, и там десятками люди гибнут, их просто не замечают.