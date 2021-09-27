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​Фестиваль «Евразия.DOC» в Минске. Когда и где можно посмотреть фильмы от известных документалистов?

27 сентября 2021 23:22
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Шестой фестиваль документального кино «Евразия.DOC» стартовал 27 сентября в Смоленске. Одновременно форум будет проходить и в Минске. Пять кинодней вместят в себя 30 лучших фильмов от известных и начинающих документалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​Фестиваль «Евразия.DOC» в Минске. Когда и где можно посмотреть фильмы от известных документалистов?-1

Центральными темами фестиваля станут знаковые для евразийского пространства и мира в целом юбилейные даты: 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, 60 лет первому полету человека в космос, 30-летие подписания Беловежских соглашений. Как повлияли эти события на жизни целых государств, покажут режиссеры из разных стран.  

​Фестиваль «Евразия.DOC» в Минске. Когда и где можно посмотреть фильмы от известных документалистов?-4

В 2021 году на кинофестиваль поступило рекордное число работ – почти 200 из 21 государства. Посмотреть ленты, которые вошли в фестивальную программу, в Минске можно будет в кинотеатре «Беларусь» с 30 сентября. Пройдут также внеконкурсные показы и встречи с авторами.  

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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