Фестиваль «Евразия.DOC» в Минске. Когда и где можно посмотреть фильмы от известных документалистов?
Шестой фестиваль документального кино «Евразия.DOC» стартовал 27 сентября в Смоленске. Одновременно форум будет проходить и в Минске. Пять кинодней вместят в себя 30 лучших фильмов от известных и начинающих документалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Центральными темами фестиваля станут знаковые для евразийского пространства и мира в целом юбилейные даты: 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, 60 лет первому полету человека в космос, 30-летие подписания Беловежских соглашений. Как повлияли эти события на жизни целых государств, покажут режиссеры из разных стран.
В 2021 году на кинофестиваль поступило рекордное число работ – почти 200 из 21 государства. Посмотреть ленты, которые вошли в фестивальную программу, в Минске можно будет в кинотеатре «Беларусь» с 30 сентября. Пройдут также внеконкурсные показы и встречи с авторами.