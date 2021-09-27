​Фестиваль «Евразия.DOC» в Минске. Когда и где можно посмотреть фильмы от известных документалистов?

Шестой фестиваль документального кино «Евразия.DOC» стартовал 27 сентября в Смоленске. Одновременно форум будет проходить и в Минске. Пять кинодней вместят в себя 30 лучших фильмов от известных и начинающих документалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральными темами фестиваля станут знаковые для евразийского пространства и мира в целом юбилейные даты: 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, 60 лет первому полету человека в космос, 30-летие подписания Беловежских соглашений. Как повлияли эти события на жизни целых государств, покажут режиссеры из разных стран.