В Минске прошёл финальный отбор заявок на конкурс молодёжных инициатив

Патриотическое воспитание, создание креативных пространств, развитие молодежных медиа и популяризация спорта. В Минске прошла защита проектов финального этапа пятого сезона конкурса молодежных инициатив. Лучшие из них получат государственное финансирование для реализации. Это позволит авторам воплотить свои идеи в жизнь и создать новые точки притяжения и возможности для молодежи по всей стране. Из более чем 300 заявок, рассмотренных на региональных отборах, к республиканской защите было допущено 164 самых перспективных проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Трубкина: Я представляю проект, который будет сделан в городе Орша. У нас есть очень большой, очень красивый парк. И вот в этом парке он как раз сейчас благоустраивается. И вот появилась идея такого создания – аллея фонарей в виде знаков зодиака.

Арина Шеремет: Я хочу представить проект такой, как «КреаТерра», который будет направлен на многофункциональную площадку для детей с ограниченными возможностями, но также для подростков.

Александр Иваненко, второй секретарь Центрального комитета БРСМ:

Конкурс молодежных инициатив проводится уже не один год. Это предложение от объединения молодежи. Это могут быть общественные какие-то формирования. Это могут быть просто, скажем так, неравнодушные люди, которые объединяются ради единой цели. Очень важно, что большой разброс по тематике. Это и благоустройство в большей степени. Это создание креативных пространств. Это и способы привлечь молодежь к креативной, новой, интересной, к здоровому образу жизни через различные площадки, фестивали.

Конкурс проводится начиная с 2022 года. За это время успешно реализовано более 90 проектов. На их поддержку было направлено более двух миллионов рублей.