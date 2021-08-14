Алексей Дзермант: личина литовской власти крайне неприглядная. Я думаю, архив – это реальная бомба

Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях философ, писатель, политолог Алексей Дзермант. Алексей, до этого у нас были инциденты с Литвой, а сегодня уже польские пограничники принесли обездвиженное тело к нашей границе. ГПК: очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе Создается впечатление, что Беларусь окружена с севера, юга и запада фашистскими государствами. Случится какой-то эксцесс, и тогда им придется реагировать. Литве и Польше мало не покажется

Алексей Дзермант, философ, писатель, политолог:

Они поняли, что Брюссель пока закрывает глаза на права человека, права беженцев, уязвимых лиц, и они восприняли этот карт-бланш действовать через насилие, по сути, такими антигуманными методами. То есть они пытаются остановить поток беженцев насилием психологическим, физическим, и абсолютно их не заботит состояние здоровья этих людей – женщин, детей, избивают, выкидывают на нашу границу. Это просто говорит о том, что на самом деле представляют собой европейские эти ценности. Григорий Азарёнок: «Стыдить их за то, что в их голове появляются только высокооплачиваемые мысли, бессмысленно» Но мне кажется, что рано или поздно случится какой-то уж совсем ужасный эксцесс. Он не может не случиться, потому что насилие, оружие всегда в ответ порождают что-то такое же. Пока они закрывают глаза, думают, что Литва, Польша справятся, за пару месяцев они эту проблему решат – окончательное решение вопроса этого с беженцами, как во Вторую мировую войну. Но этого не случится – поток все равно пойдет, случится какой-то эксцесс, и вот тогда придется им реагировать. И, конечно, я думаю, что Литве, Польше мало не покажется, во всяком случае пресса, правозащитники уже не смогут. Если они считают себя настоящими правозащитниками, игнорировать эксцессы эти не смогут далее. Григорий Азаренок:

Но тем не менее мы видим, что вылезло реально нацистское нутро, когда произошел взлом документов, этих скелетов в шкафу литовского государства. Они там чуть ли не ядерную войну с Беларусью планировали, оказывается. Как вы это прокомментируете? Что это было, что это значит? Личина литовской власти крайне неприглядная. Архив, я думаю, – это реальная бомба

Алексей Дзермант:

Это значит, что действительно эта личина литовской власти крайне неприглядная. Притом она будет неприглядной не только для нас, соседей. Мы примерно представляем, что там за люди у власти. Но для той же Западной Европы – там же из того, что сегодня уже всплывает, речь идет, что они играют с американцами против немцев и французов, что они реально троянский конь американский, что они какие-то козни чинят против «Северного потока», интересов Германии – главной страны в ЕС. По сути, это такой серьезный раскол, и мы только пока представляем, что там за документы. Архив, я думаю, – это реальная бомба, и постепенно он будет выкладываться для публики. И мы еще долго-долго будем это обсуждать. Григорий Азаренок:

Мы видим, как наши пропагандисты либеральные принялись оправдывать литовское государство во всех его проявлениях: и с беженцами, и с жестким подавлением митингов. И даже, по-моему, Чалый договорился, что эти митинги – это мы вместе с ФСБ организовали. Прямо заговор против бедной маленькой Литвы, целый заговор спецслужб и так далее, и так далее. До чего они дошли! Сумасшедшие, они даже не понимают дикости этой риторики по отношению к тому, что они говорят о Беларуси. Алексей Дзермант:

Совершенно верно. Двойные стандарты – в отношении нас говорят одно, в отношении себя – другое. И при этом всю вину – на внешние силы. Григорий Азаренок:

Звучали слова «гибридная война», «заговор»… Вы на себя посмотрите, е-мое.

Алексей Дзермант:

Конечно, есть предпосылки для недовольства в Литве. И это страшные меры драконовские антиковидные, которые население не понимает и не принимает, это и падение жизненного уровня – и из-за пандемии, и из-за того, как они себя ведут с нами. Да и вообще, честно говоря, консерваторы – это самая самоубийственная в Литве партия, то есть при них всегда случается какой-то треш. Конечно, я думаю, что себя они сильно дискредитировали. Сегодня прошла новость, что на первое место уже в рейтинге выдвинулись социал-демократы, более-менее относительно консерваторов адекватная партия. Но посмотрим. Честно говоря, я думаю, что после скандалов этих у власти консерваторов очень сильно подпорчена репутация. Григорий Азаренок:

Давайте вспомним, где она берет корни. Она берет корни в довоенном периоде, у власти, которая сотрудничала с Гитлером открыто. Алексей Дзермант:

Да, совершенно верно. Еще немного раньше, с диктаторского режима Антанаса Сметоны, потом коллаборанты, потом «зеленые» эти братья. И иммиграция в США и Канаду. Григорий Азаренок:

То есть откровенные нацисты были.

Алексей Дзермант:

Да. Григорий Азаренок:

Они присылали телеграммы Гитлеру, Муссолини, они приветствовали… Алексей Дзермант:

Да, ультранационалисты, коллаборанты, которые потом под лозунгами антисоветизма пришли к власти после распада Советского Союза, и вот сейчас они у власти этой находятся в Литве. И мы видим, к чему это приводит. Григорий Азаренок:

При этом уже всю неделю обсуждают «Большой разговор», и мне так нравится – оппоненты говорят: нет, мы не смотрели, кто это будет смотреть? А потом в деталях разбирают, в деталях, которые могли упустить даже сторонники. И вот они очень четко все подмечают и так далее. Вот для вас «Большой разговор» каким получился? Что самое главное вы можете отметить по посылам, по той ясности, которую дает нам всем Президент Беларуси? «Мы однозначно выбираем союз с Россией» Алексей Дзермант:

На мой взгляд (я не соглашусь даже с рядом российских комментаторов), очень четкие геополитические посылы ориентации. Мы однозначно выбираем союз с Россией. Григорий Азаренок:

Президент завершал этим – «у вас не получится оторвать нас от России».

Алексей Дзермант:

Да, это абсолютно. Для тех, кто в Беларуси, это ясный, четкий, понятный посыл, понятный большинству нашего общества. И здесь готов со всеми спорить и показывать, что так и будет на самом деле. Далее, конечно, Президент много рассуждал о новой Беларуси, о том, какой она должна быть, как трансформироваться, кто должен приходить к управлению страной – это важно. То есть Президент об этом думает, у него есть свои представления. Григорий Азаренок:

Они все нас упрекают: вот, у вас нет модели будущего. Да есть она! Просто имеющие уши да слышат. Поворот на Восток не один год будет происходить с нами. Это серьезный задел на будущее Алексей Дзермант:

Совершенно верно. Просто они не хотят анализировать. Во-первых, этот поворот на Восток – серьезный, эпохальный – будет не один год происходить с нами. Это уже серьезный задел на это будущее. Далее – трансформация, обновление системы. Конституционная реформа задаст параметры того, что будет с нами происходить. Это уже и есть движение к этому будущему, в котором этих оппонентов нет и не будет. Поэтому они и отрицают. Григорий Азаренок:

Можно вывести такую формулу: мы выбираем суверенное государство, а они – сувенирное. Они видят, что здесь сила. А у них ни правды, ни силы – за ними ничего нет

Алексей Дзермант:

Можно и так сказать. Действительно, для них вот эта бутафорская независимость «а-ля Украина или Литва» при полном подчинении внешним центрам силы, наверное, и есть желаемым образом будущего. Так это у них пустота, это у них сдача всех ценностей самого государства. Поэтому они так яростно атакуют, видят, что здесь это сила, а у них ни правды, ни силы – за ними ничего нет. Григорий Азаренок:

При этом прозвучали такие вещи, которые именно с вами хочется больше всего обсудить. Например, Беларусь – святая земля, и тем, кто ее обидит, мало не покажется. Это же такие метафизические вещи. Алексей Дзермант:

У Беларуси есть особая своя миссия, и Белая Русь – наша земля неслучайно называется. Это отсылка и к определенным сакральным вещам, и к святости. И здесь можно согласиться, что тот, кто политически контролирует Белую Русь, он, по сути, имеет вот эти ключи от святости, от святынь нашего большого пространства. Не зря мы и Брестская крепость, мы и хранители определенных православных, очень уважаемых святынь. Григорий Азаренок:

И, главное, советская традиция сохранена и даже возрождается в какой-то степени. Алексей Дзермант:

В этом смысле да.

Григорий Азаренок:

Президент, посещая регионы, рассказал историю, как он учебники в платочке носил, но, говорит, все делалось по совести. Он, когда был там, еще на земле работал, он тоже старался всегда поступать по совести, а это именно наша славянская и советская традиция. Беларусь остается примером, ориентиром для нашего большого пространства Алексей Дзермант:

Да, и у нас причем это друг другу не противопоставляется. У нас, видим, как, по сути, достигнута симфония власти и с основными конфессиями, национальное согласие, у нас чувство социальной справедливости крайне обострено, и государство пытается по максимуму обеспечить потребности большинства наших граждан, что отличает нас от многих стран. В этом смысле действительно Беларусь все равно остается и примером, и каким-то светочем, ориентиром для нашего большого пространства. Григорий Азаренок:

При этом еще прозвучали вещи в отношении к природе, об отношении к культуре, традиции. Это же настолько важно, и Европа истосковалась по этому. Она хочет: верните нам Шекспира, верните нам Гете, верните нам наши традиции. Потому что эта либеральная ЛГБТшная линия вот это все задавливает, она это все уничтожает, разговоры о демократии. И Беларусь тоже как пример. Мы привлекаем многих. На нас смотрят как на образец здравого смысла