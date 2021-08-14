Василий Сысоев: «Мы всерьёз нацелены преодолеть шеститысячный рубеж надоя молока по итогам года»

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Если уже говорить об отрасли животноводства, то мы всерьез нацелены преодолеть шеститысячный рубеж надоя молока по итогам года. Сегодня мы активно ведем строительство новых животноводческих ферм. Программа эта работает. И уже фермы сдаются практически. При этом оказывается помощь и в строительстве, и в приобретении доильного оборудования. И эта программа будет идти и дальше. Она не будет сворачиваться, она у нас идет на плановой основе. Все это сказывается на том, что сегодня мы получаем молока в реализацию больше уровня прошлого года и, естественно, получаем большую выручку и прибыль от производства этой продукции.