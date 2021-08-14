Григорий Азарёнок: «Стыдить их за то, что в их голове появляются только высокооплачиваемые мысли, бессмысленно»

Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0». Юлия Алексеюк, СТВ:

Какое еще дно способны пробить так называемые змагары и их хозяева? В чем сила и привлекательность нашего государства и какой мы видим Беларусь завтра? Рассуждает Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, СТВ:

И если хоть кто-то мне покажет что-то более омерзительное, чем наши змагары, я буду по-настоящему удивлен. Кажется, что уже сам дьявол изрыгает зловоние из их голов. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Первое, что я сегодня прочитал, – репортаж об одной особи, называющейся человеческой. Это змагарка Зоя Михневич. Что же она сделала? Она устроила травлю женщины, которая через видео попросила помочь со сбором средств для лечения больной дочери. У ребенка редкая болезнь. Она не может делать ничего. Ни стоять, ни глотать, ни даже сидеть. 7-летняя девочка может только чувствовать боль. А змагарка Зоя Михневич в комментариях пожелала родителям-ябатькам лечить девочку, приложив красно-зеленый флаг как подорожник. Как вы, выродки, появились на нашей земле? Откуда вылезло это ублюдочное мурло? И вы еще удивляетесь, что всю эту гниль, которая взрастила здесь таких Зой, выжигают каленым железом? Да эта невероятная тварь молиться должна, что есть правоохранители, которые обойдутся с ней по закону.

Григорий Азаренок:

Но ведь это в корне противоречит нашей славянской душе, славянскому менталитету. Вот эта жестокость, этот цинизм, это душевное зловоние, это подлое лицемерие – это исключительно западное явление. И назвать его можно просто – десовестизация. Десовестизация – это когда, наслушавшись Чахлого и Шрайбмана, бчб-опарыши вымаливают санкции против своей страны. И ведь вымолили же. И теперь ждут, ждут, аж из штанов выпрыгивают – когда же, когда же рухнет экономика. Десовестизация – это болеть против отечественных спортсменов. Желать им поражения. Радоваться их неудачам и гнобить тех, кто принес стране медали. Десовестизация – это желание любым способом оправдать своих патронов и хозяев. Когда литовские живодеры избивают и расстреливают мигрантов на границе, они затыкают свои либеральные уши и закрывают свои демократические глаза. Ни одна пен-знаменитость не пенится от возмущения. Но стыдить их за то, что в их голове появляются только высокооплачиваемые мысли, бессмысленно. Мы просто посылаем их. Десовестизация – это облить грязью летчиков-героев. Мелкие душонки, не способные на подвиг, постоянно оправдывающие свою трусость и даже выпячивающие свою неспособность к большому поступку, они ненавидят тех, кто отличается от них.