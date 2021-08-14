Григорий Азарёнок: «Стыдить их за то, что в их голове появляются только высокооплачиваемые мысли, бессмысленно»
Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».
Юлия Алексеюк, СТВ:
Какое еще дно способны пробить так называемые змагары и их хозяева? В чем сила и привлекательность нашего государства и какой мы видим Беларусь завтра? Рассуждает Григорий Азаренок.
Григорий Азаренок, СТВ:
И если хоть кто-то мне покажет что-то более омерзительное, чем наши змагары, я буду по-настоящему удивлен. Кажется, что уже сам дьявол изрыгает зловоние из их голов. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Первое, что я сегодня прочитал, – репортаж об одной особи, называющейся человеческой. Это змагарка Зоя Михневич. Что же она сделала? Она устроила травлю женщины, которая через видео попросила помочь со сбором средств для лечения больной дочери. У ребенка редкая болезнь. Она не может делать ничего. Ни стоять, ни глотать, ни даже сидеть. 7-летняя девочка может только чувствовать боль.
А змагарка Зоя Михневич в комментариях пожелала родителям-ябатькам лечить девочку, приложив красно-зеленый флаг как подорожник. Как вы, выродки, появились на нашей земле? Откуда вылезло это ублюдочное мурло? И вы еще удивляетесь, что всю эту гниль, которая взрастила здесь таких Зой, выжигают каленым железом? Да эта невероятная тварь молиться должна, что есть правоохранители, которые обойдутся с ней по закону.
Григорий Азаренок:
Но ведь это в корне противоречит нашей славянской душе, славянскому менталитету. Вот эта жестокость, этот цинизм, это душевное зловоние, это подлое лицемерие – это исключительно западное явление. И назвать его можно просто – десовестизация. Десовестизация – это когда, наслушавшись Чахлого и Шрайбмана, бчб-опарыши вымаливают санкции против своей страны. И ведь вымолили же. И теперь ждут, ждут, аж из штанов выпрыгивают – когда же, когда же рухнет экономика.
Десовестизация – это болеть против отечественных спортсменов. Желать им поражения. Радоваться их неудачам и гнобить тех, кто принес стране медали. Десовестизация – это желание любым способом оправдать своих патронов и хозяев. Когда литовские живодеры избивают и расстреливают мигрантов на границе, они затыкают свои либеральные уши и закрывают свои демократические глаза. Ни одна пен-знаменитость не пенится от возмущения.
Но стыдить их за то, что в их голове появляются только высокооплачиваемые мысли, бессмысленно. Мы просто посылаем их. Десовестизация – это облить грязью летчиков-героев. Мелкие душонки, не способные на подвиг, постоянно оправдывающие свою трусость и даже выпячивающие свою неспособность к большому поступку, они ненавидят тех, кто отличается от них.
Григорий Азаренок:
Ненавидят нашего Президента именно за это. Так карлики ненавидят того, кто выше и сильнее их. Сбившись в злобную стаю, эти карлики хотят свалить великана. Но мы читали Свифта. И знаем, что это невозможно. Десовестизация – вот чем вы пытаетесь взять. Вы оправдываете любую человеческую мерзость. От предательства до воровства. Вы оправдываете это. А порядочность, честь, уважение к подвигу вы уничижаете и высмеиваете. Не выйдет.
Я перефразирую здесь классику. Наш путь – президентская власть плюс совестизация всей страны. Когда ежедневно окунаешься в бчб-маразм, смотришь и читаешь ваши убогие и ублюдочные умозаключения, жалеешь только об одном. Что это происходит через семь десятилетий после Победы. Ветераны уже в возрасте, а десятки миллионов победителей лежат в земле. Но, ей-богу, вы своей мерзостью однажды поднимите их из могил. И они заткнут вас трехлинейкой. И не обижайтесь, мрази, что вы сгорите в новой имперской канцелярии вместе с вашими хозяевами. Вы это заслужили.