Как в старину пекли хлеб и танцевали? Вот чем запомнится фестиваль в Несвижском замке

Новости Беларуси. В Несвиже проходит фестиваль исторических реконструкций. Локацию выбрали как нельзя более подходящую – Английский парк замка Радзивиллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник организовали впервые. Впрочем, на него собралось множество гостей и реконструкторов со всей Беларуси. Организаторы представили как тематические ремесленные площадки, так и музыкальные номера. Там можно увидеть, как в старину пекли хлеб, или узнать тонкости дела у кузнечного мастера. И, конечно, не обошлось без средневекового сражения. Прошли реконструкции боев XVII и XVIII веков. Также гости и участники смогли поучаствовать в мастер-классе по средневековым танцам.

Ирина Жудрик, заведующая Жоровским домом народных традиций:

У нас сёння хлеб з новага ўраджаю, з новага сорту пшаніцы, молаты на жорнах, без дражджэй, проста на заквасцы. Хлеб наш разлятаецца на ўра.

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:

Фестиваль в какой-то степени романтичный, познавательный. Множество всего, что мы сегодня представляли на фестивале, позволяет всей семье, всем возрастам найти себе место по душе, отдохнуть в год единения, когда на одном месте, в историческом сердце нашей республики, в Несвиже, мы собрали разные эпохи, разные направления, можно сказать, театрализацию разных сословий. Наверное, это и есть единство, единство ради блага, мира, в конце концов, удовольствия.