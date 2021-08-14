Евгений Пустовой: «Кайтесь. Вы ещё можете успеть спасти свои души и сердца»

Новости Беларуси. «Это мировой рекорд», «Спасибо Лукашенко за Беларусь» – это лишь толика эмоциональных эпитетов, которыми изобилует интернет-пространство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так аудитория оценила «Большой разговор» белорусского лидера. Спич Александра Лукашенко уже разобран на цитаты. Что еще можно добавить? Евгений Пустовой задался вопросом: а вот оппоненты Лукашенко смогли бы так? Нет! Почему – продолжение темы в «Политике без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это нокаут фейков, домыслов и сплетен. «Большой разговор» поставил жирную точку на белорусском мятеже. После такого эмоционального и откровенного разговора Президента лживые Telegram-потуги Путил, Мотолек, Майков и Ников – просто пепел. Ну а если кому-то нравится, то продолжайте им посыпать свои невероятные умы. В традиции древнего еврейского народа посыпать головы пеплом – это сугубо каяться о содеянном. Кайтесь. Вы еще можете успеть спасти свои души и сердца. Вы хотели угробить страну, растоптать победы предков, украсть будущее у наших детей. Но не прошли вы, не прошли. Не с нашим Президентом. Это «Политика без галстуков и купюр». Пасть цветной революции проглотила уже не одну страну. Некоторые уже несколько раз пережеваны. Региональный олигархат, мировые транскорпорации и элитарный клуб планетарного начальства весьма прожорливы. Поэтому им точно не до обычного народа. Когда они всякого рода гендерным фрикам разрешают бесноваться на весь мир, они точно не думают о другом мировосприятии этих клиентов преисподней.

Евгений Пустовой:

Когда они пытаются накинуть на рот маски думающему человечеству и держать его взаперти от родни, зато в объятиях бездушных гаджетов, их точно не волнует чистота ваших легких. Когда они руками спецслужб и правительств Польши, Литвы и Украины хотели свернуть шею белорусской модели развития, их точно не интересовали примитивные мечты о литвинстве или миражные идеи невероятных быть повально богатыми. У них свой инфернальный принцип – разделять и властвовать. Подробнее смотрите в видеоматериале.