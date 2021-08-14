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ГПК: очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе

14 августа 2021 11:28
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Новости Беларуси. Похоже, польские пограничники переняли стиль работы своих литовских коллег: очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе. Инцидент произошел на польско-белорусском участке границы, охраняемом Гродненской погрангруппой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе-1

Поляки доставили иностранца, имеющего телесные повреждения, к разделительной линии. У мужчины, гражданина Ирака, была сильно рассечена бровь. Он обратился к белорусским пограничникам. Те прямо на месте промыли рану и наложили стерильную повязку.

ГПК: очередной избитый беженец доставлен к белорусской границе-4

Мужчина пояснил, что заявлял ходатайство о предоставлении статуса беженца в Польше и намерен повторить попытку, несмотря на принимаемые польской стороной насильственные действия в отношении беженцев.

# Беженцы # происшествия # Фотофакт

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