Депутатам представили проект программы правительства до 2020 года

Новости Беларуси. Развивать предпринимательство, реформировать Министерство промышленности и сохранить рост ВВП, утвержденный Президентом. 29 октября министр экономики Дмитрий Крутой представил парламентариям проект программы правительства на ближайшие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на данный момент сохраняется прогноз по росту белорусской экономики не менее чем на 3,5%. И это несмотря на понижение мировых показателей. Среди приоритетов – задача уйти от прямого кредитования.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

Поставлена задача уйти от прямых связанных кредитов, 75% нашего накопленного долга пытаться рефинансировать, работать с нашими кредиторами. Внешние заимствования – особенно под гарантией правительства – в первую очередь будут привлекаться на инфраструктурные бюджетозамещающие проекты.

Мы те планы, которые заложены в нашей программе среднесрочного развития до 2020 года, не меняли. Это устойчивый рост на уровне более 4% ежегодно.