Тур: нам всем предстоит проанализировать и оценить, насколько Президент Беларуси по-хорошему фартовый

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Сейчас, спустя год, вам не кажется, что мы слишком много уделяем внимания им и мало концентрируемся на себе, в том числе информационно? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы спорили с ней до эфира. Я говорю о том, что, наверное, так надо делать, потому что мы формируем повестку. Они живут в нашей повестке. Забудем – начнем жить по их повестке.

Юлия Артюх, политический обозреватель, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Мне кажется, что да, есть такой момент, и слишком много размусоливаем какие-то ситуации, которые они впуляют в интернет. Мы уже разбираем по костям и хотим показать, что это плохо, они плохо поступают и так далее. На самом деле уже большинство людей, адекватных белорусов, все поняли, все во всем разобрались, все работают. Правильно говорят, что мы люди труда. Почему нам эти митинги не так близки? Потому что мы не понимаем, когда бесцельно собраться, прогуляться с цветами. Цель должна быть, и цель должна быть благая. Просто пошататься – нет, для нас эта повестка не подходит. И то, что касается уделять время тем особям… Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Я могу сказать, что те особи беглые очень нервничают и психуют, когда мы резко вдруг перестаем о них говорить. Кирилл Казаков:

Игорь, я читал твой пост в Facebook, эта программа «Пропаганда» (кстати, проанансируем сегодня). Как ты написал, что агрессивные логотипы, агрессивный мерч, который должен появиться, почему он у тебя через год появился? Ведь все это агрессивное было тогда у них, точно такое же.

Алена Сырова:

Что мешало тогда? Игорь Тур:

У нас, у журналистов, не было понимания, можно ли что-то делать, является ли что-то уместным. Мы никогда не работали в повестке, когда мы живем в политике. Как мне кажется, очевидно, что политика в западном понимании этого слова так или иначе к нам пришла, мы будем вынуждены с ней жить, обсуждать, вариться во всем этом. Ну и, конечно, будем учиться. Учиться нам предстоит. Но если вернуться к вопросу, что бог бережет, нам еще всем, мне кажется, предстоит проанализировать и оценить то, насколько Президент Беларуси по-хорошему фартовый. Потому что практически день в день после событий 9 августа происходит все то же самое в Литве. Кирилл Казаков:

А через неделю случается Афганистан. Игорь Тур:

Через неделю Афганистан. Кирилл Казаков:

У тех людей, которые фактически были основателями нашего мятежа.