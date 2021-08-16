Журналист ОНТ: мы все не могли себе позволить ещё год назад фразу «Окрестина – не санаторий. Точка»

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Даже то, что спустя год, ровно день в день после этих событий, Президент собирает «Большой разговор» и по полочкам снова и снова раскладывает каждый день, что происходило, мотивацию своих поступков. Насколько это было важно услышать, прежде всего нам самим? Понятно, что наши гости зарубежные приехали просто задать вопрос.
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Как мне показалось как участнику «Большого разговора», очень заметно, что и Президент вернулся к достаточно жесткой риторике, и вокруг него собрались люди, которые готовы защищать интересы государства жестче. Я думаю, что мы все не могли себе по причине внешнего давления позволить еще год назад фразу «Окрестина – не санаторий. Точка».
Александр Лукашенко ответил западным журналистам про пытки. Подробнее здесь.
И дальше не обсуждается. Сейчас наше общество чувствует за собой силу, общество увидело, что оно является электоральным большинством. И да, действительно, если человек попал по какой-то причине в места, в которые попадать не стоит, то не нужно жаловаться, что там по головке не гладят и не раздают конфеты.