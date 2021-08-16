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Журналист ОНТ: мы все не могли себе позволить ещё год назад фразу «Окрестина – не санаторий. Точка»

16 августа 2021 19:04
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Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Даже то, что спустя год, ровно день в день после этих событий, Президент собирает «Большой разговор» и по полочкам снова и снова раскладывает каждый день, что происходило, мотивацию своих поступков. Насколько это было важно услышать, прежде всего нам самим? Понятно, что наши гости зарубежные приехали просто задать вопрос.

Журналист ОНТ: мы все не могли себе позволить ещё год назад фразу «Окрестина – не санаторий. Точка»-1

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Как мне показалось как участнику «Большого разговора», очень заметно, что и Президент вернулся к достаточно жесткой риторике, и вокруг него собрались люди, которые готовы защищать интересы государства жестче. Я думаю, что мы все не могли себе по причине внешнего давления позволить еще год назад фразу «Окрестина – не санаторий. Точка».

Александр Лукашенко ответил западным журналистам про пытки. Подробнее здесь.

И дальше не обсуждается. Сейчас наше общество чувствует за собой силу, общество увидело, что оно является электоральным большинством. И да, действительно, если человек попал по какой-то причине в места, в которые попадать не стоит, то не нужно жаловаться, что там по головке не гладят и не раздают конфеты.

Журналист ОНТ: мы все не могли себе позволить ещё год назад фразу «Окрестина – не санаторий. Точка»-4

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# СМИ Беларуси # общество # Игорь Тур # Алена Сырова # Фотофакт

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