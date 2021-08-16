Журналист ОНТ: мы все не могли себе позволить ещё год назад фразу «Окрестина – не санаторий. Точка»

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Даже то, что спустя год, ровно день в день после этих событий, Президент собирает «Большой разговор» и по полочкам снова и снова раскладывает каждый день, что происходило, мотивацию своих поступков. Насколько это было важно услышать, прежде всего нам самим? Понятно, что наши гости зарубежные приехали просто задать вопрос.