Александру Лукашенко подарили автомобиль марки «БЕЛДЖИ»
Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают пять моделей легковых автомобилей: четыре кроссовера и один седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вообще получасовое общение с работниками завода получилось «свойским». Во многом потому, что определенный путь прошли вместе, рискнули и прошли. Осязаемый результат символично решили преподнести Президенту, глава государства, как рачительный хозяин, его инвестировал.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете, я не буду тоже скрывать. Мне сказали заранее, что тебе подарят автомобиль. А я говорю: вы подумайте, кому я могу потом его подарить. Думаю, что или образование, или здравоохранение. Я же могу подарить кому-то? Мой автомобиль, поэтому я подумаю… Может быть, я знаю где-то тут губернатор Минской области. Он уже стоит, зуб точит, чтобы я оставил здесь его. Я думаю, что он примет то же решение, кому он больше нужен. Спасибо большое за подарок!
В цехах «БЕЛДЖИ» много мотивационных плакатов. Один из них из сварочного цеха гласит: «Слагаемые успеха – порядок, дисциплинированность и решительность!» На слове решительность и хотелось бы сделать акцент – проект «БЕЛДЖИ», в общем-то, как раз об этом. Президент взял и решился в свое время, вопреки чьему-то неверию и скепсису. Сегодня, когда речь идет о выполнении новых задач, их в разы меньше. И вместо поиска аргументов «почему нет», все же больше мыслей о том, как «быстрее и круче сделать да».
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