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Александру Лукашенко подарили автомобиль марки «БЕЛДЖИ»

19 января 2024 20:16
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Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают пять моделей легковых автомобилей: четыре кроссовера и один седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вообще получасовое общение с работниками завода получилось «свойским». Во многом потому, что определенный путь прошли вместе, рискнули и прошли. Осязаемый результат символично решили преподнести Президенту, глава государства, как рачительный хозяин, его инвестировал.

Александру Лукашенко подарили автомобиль марки «БЕЛДЖИ»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаете, я не буду тоже скрывать. Мне сказали заранее, что тебе подарят автомобиль. А я говорю: вы подумайте, кому я могу потом его подарить. Думаю, что или образование, или здравоохранение. Я же могу подарить кому-то? Мой автомобиль, поэтому я подумаю… Может быть, я знаю где-то тут губернатор Минской области. Он уже стоит, зуб точит, чтобы я оставил здесь его. Я думаю, что он примет то же решение, кому он больше нужен. Спасибо большое за подарок!

Александру Лукашенко подарили автомобиль марки «БЕЛДЖИ»-4

В цехах «БЕЛДЖИ» много мотивационных плакатов. Один из них из сварочного цеха гласит: «Слагаемые успеха – порядок, дисциплинированность и решительность!» На слове решительность и хотелось бы сделать акцент – проект «БЕЛДЖИ», в общем-то, как раз об этом. Президент взял и решился в свое время, вопреки чьему-то неверию и скепсису. Сегодня, когда речь идет о выполнении новых задач, их в разы меньше. И вместо поиска аргументов «почему нет», все же больше мыслей о том, как «быстрее и круче сделать да».

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# Подарки Президенту Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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