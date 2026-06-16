В Минске проходит десятое совещание министров образования стран ШОС

В Минске сегодня, 16 июня, решается будущее образования на пространстве ШОС. Беларусь впервые принимает профильное министерское совещание организации в качестве ее полноправного члена. Перед тем, как приступить к обсуждению важных вопросов, гости столицы отдали дань памяти подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Делегации возложили цветы к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минск приехали более 30 делегатов. Среди них – руководители профильных ведомств, ректоры ведущих вузов и заместитель генерального секретаря организации Сухэль Хан.
Главная тема повестки – создание единого образовательного пространства и цифровизация обучения. Стороны определяют приоритеты сотрудничества на 2027-2029 годы. Также в центре внимания – развитие Университета ШОС и концепция Международного научного центра по математике.