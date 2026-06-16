Прямой эфир

В Минске проходит десятое совещание министров образования стран ШОС

16 июня 2026 11:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске сегодня, 16 июня, решается будущее образования на пространстве ШОС. Беларусь впервые принимает профильное министерское совещание организации в качестве ее полноправного члена. Перед тем, как приступить к обсуждению важных вопросов, гости столицы отдали дань памяти подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Делегации возложили цветы к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске проходит десятое совещание министров образования стран ШОС-2

В Минск приехали более 30 делегатов. Среди них – руководители профильных ведомств, ректоры ведущих вузов и заместитель генерального секретаря организации Сухэль Хан.

Главная тема повестки – создание единого образовательного пространства и цифровизация обучения. Стороны определяют приоритеты сотрудничества на 2027-2029 годы. Также в центре внимания – развитие Университета ШОС и концепция Международного научного центра по математике.

# Шанхайская организация сотрудничества

Другие новости рубрики

Все новости
«Даст фору любому политику»: Вадим Гигин о мудрости Александра Лукашенко
16 июня 2026 11:05

«Даст фору любому политику»: Вадим Гигин о мудрости Александра Лукашенко

«Зеленский подыграл»: Лукашенко объяснил, кто раздувает тему «угрозы» со стороны Минска
16 июня 2026 11:01

«Зеленский подыграл»: Лукашенко объяснил, кто раздувает тему «угрозы» со стороны Минска

«Этого Америка не переживет». Президент Беларуси оценил вероятность начала наземной операции США в Иране
16 июня 2026 10:56

«Этого Америка не переживет». Президент Беларуси оценил вероятность начала наземной операции США в Иране