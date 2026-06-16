Лукашенко подчеркнул роль образования и науки на пространстве ШОС в условиях цифровой трансформации

Приветствие участникам десятого совещания министров образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества направил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в условиях стремительной цифровой трансформации образование и наука выступают основой развития любого государства. И сейчас первостепенными задачами в этой области становятся внедрение современных технологий и обучение специалистов новой формации, уважающих культурные особенности и достижения стран ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.