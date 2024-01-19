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Православные верующие отмечают Богоявление. В чём сила и чистота крещенской воды?

19 января 2024 20:15
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Православные верующие отмечают один из главных праздников церковного календаря – Крещение Господне или Богоявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он вобрал в себя множество традиций, но все же фундаментальными были и остаются искренняя молитва, покаяние и водоосвящение.

Про чистоту праздника, души и тела в репортаже Татьяны Сидоренко.

Православные верующие отмечают Богоявление. В чём сила и чистота крещенской воды?-1

Крещение Господне – один из самых почитаемых праздников у православных верующих, главной традицией которого на протяжении многих веков остается чин водоосвящения. В этот день вспоминают, как по преданию Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Эта библейская история сегодня звучала и в перезвоне колоколов, и в песнопениях торжественных богослужений, и в благовесте крещенской воды.

«Путь спасения и свет». Крещенские купания проходят в Беларуси.

Православные верующие отмечают Богоявление. В чём сила и чистота крещенской воды?-4

На протяжении всего дня огромное количество людей устремились к источникам, дабы принести в свои дома освященную воду. По поверью в крещенский день вода, как ее еще называют агиасма, обладает особыми свойствами: не портится годами и исцеляет от недугов. Главное – вера в ее живую силу.

Православные верующие отмечают Богоявление. В чём сила и чистота крещенской воды?-7

Не сказать, что все болезни можно излечить, но помочь себе нужно и можно.

Православные верующие отмечают Богоявление. В чём сила и чистота крещенской воды?-10

Набрал водички, приду домой, освящу свой дом, семью, детей. Всех с праздником!

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси # общество # Татьяна Сидоренко

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