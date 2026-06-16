«Даст фору любому политику»: Вадим Гигин о мудрости Александра Лукашенко

Вопросы глобальной безопасности, милитаризация европейского континента, перспективы ядерного разоружения, а также пути урегулирования кризисов на Ближнем Востоке и в Украине стали ключевыми темами интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия», полная версия которого вышла в эфир 15 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявление Александра Лукашенко комментируют в экспертом сообществе. Призыв поставить ценность человеческих жизней выше политических амбиций эксперты называют критически важным сигналом не только для Киева, но и всего мирового сообщества. Столь открытые и бескомпромиссные тезисы главы государства демонстрируют непоколебимую позицию исключительно сильного лидера, способного прямо говорить по самым острым темам.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Наш Президент – это человек здравомыслящий, очень опытный, который фору даст, я думаю, не одному политическому деятелю сейчас современности. Исходя из своего опыта, житейской мудрости, он может как раз таки совершать подобные поступки. И это очень важно сейчас.

Слишком много эмоций у многих политиков, слишком много пиара, вообще слишком много слов произносится, открытых писем, и еще вот всего того, что должно как бы всколыхнуть, вот непонятно, что всколыхнуть. К сожалению, подобные те же открытые письма или вбросы в информационное пространство зачастую приводят к негативным политическим последствиям.

Наш Президент это прекрасно понимает, поэтому с позиции умудренного опытом политика, государственного деятеля, политиков-то много, вот государственных деятелей маловато, и на подобные шаги, на подобные поступки способны только государственные деятели. Вот с позиции государственного деятеля он может оценивать ситуацию и предпринимать те или иные действия.