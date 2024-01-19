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«Метод контрастного душа». Как подготовить организм к окунанию в прорубь?

19 января 2024 20:12
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19 января православные верующие отмечают Крещение Господне (Богоявление). Это древнейший христианский праздник, который связан с крещением Иисуса Христа в Иордане. Об истории и традициях этого праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Юрий как-то заранее готовится к окунанию [в прорубь – прим. ред.]. 

«Метод контрастного душа». Как подготовить организм к окунанию в прорубь?-1

Юрий Зайцев, каждый год окунается на Крещение:
Принимаю в основном контрастный душ. За два месяца начинаю готовиться.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я просто человек, который не любит холод. Я очень теплолюбивый человек. Как можно под контрастным душем стоять?

Юрий Зайцев:
Это уже дело привычки за столько лет.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Полезен этот метод контрастного душа?

«Метод контрастного душа». Как подготовить организм к окунанию в прорубь?-4

Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 32-й городской клинической поликлиники:
Это полезно. Если вы не практикуете постоянное погружение в прорубь, то необходимо к Крещению готовиться, желательно где-то с сентября. То есть постепенно действительно холодный душ. Можно протираться сначала холодным мокрым полотенцем, выходить в легкой одежде хотя бы на балкон на пять минут, чтобы ваш организм привыкал к тому, что вам предстоит погрузиться в холодную воду. Потому что на самом деле для организма это стресс.

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# Купание в проруби # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито # Анна Ермакович

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