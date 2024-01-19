«Метод контрастного душа». Как подготовить организм к окунанию в прорубь?

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне (Богоявление). Это древнейший христианский праздник, который связан с крещением Иисуса Христа в Иордане. Об истории и традициях этого праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i» .

Юрий Зайцев, каждый год окунается на Крещение:

Принимаю в основном контрастный душ. За два месяца начинаю готовиться.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я просто человек, который не любит холод. Я очень теплолюбивый человек. Как можно под контрастным душем стоять?

Юрий Зайцев:

Это уже дело привычки за столько лет.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Полезен этот метод контрастного душа?