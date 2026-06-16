Шумят соседи? Узнали, как урегулировать ситуацию в рамках закона

Перфоратор после полуночи, лай за стеной на рассвете, громкая музыка в 2 часа ночи. Каждый третий минчанин хотя бы раз сталкивался с шумными соседями. Но что делать, когда просьбы не работают, а терпение на исходе?

Алексей Скалдин, начальник сектора организационно-кадровой и правовой работы ЖЭУ № 3 Первомайского района г. Минска:

Можно выделить первое – звуки жизнедеятельности, второе – это переустройство или перепланировка, третье – это реконструкция. Начнем с бытового обычного шума, в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, граждане обязаны с 23 часов до 7 часов соблюдать тишину полностью, будет ответственность наступать по части 4 стастьи 22.12 Кодекса об административных правонарушениях в случае, если данные правила будут нарушены.

Бытовой шум – это жизнь, телевизор, разговоры, прослушивание музыки, домашние животные. А вот ремонт и перепланировка – уже совсем другая история.

Алексей Скалдин:

Здесь у нас образуется отдельный состав административного правонарушения. Работы по переустройству или перепланировке должны у нас производиться в будние дни с 9 утра до 19 часов. Запрещается проводить работы в выходные и праздничные дни. Коснемся немножко реконструкции. Отдельный состав административного правонарушения регулируется отдельной статьей Кодекса об административных правонарушениях, статья 22.3, полномочная по составлению протоколов по данной статье уже не организация системы ЖКХ, а местные исполнительные распорядительные органы, администрация районов в городах.