Магомед Адиев и Филипп Соколинский отстранены от работы с «МЛ Витебском»

Магомед Адиев, а также его помощник Филипп Соколинский отстранены от работы с «МЛ Витебском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Сергей Баланович. Он также является капитаном букмекеров. Под руководством российского специалиста северяне сыграли всего 7 матчей в чемпионате страны. Результаты более чем скромные: 4 виктории, ничья и два поражения. Совсем скоро «МЛ» узнает первого соперника по квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка главного Еврокубка состоится в 18 часов по нашему времени.