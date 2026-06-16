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Магомед Адиев и Филипп Соколинский отстранены от работы с «МЛ Витебском»

16 июня 2026 11:33
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Магомед Адиев, а также его помощник Филипп Соколинский отстранены от работы с «МЛ Витебском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Сергей Баланович. Он также является капитаном букмекеров. Под руководством российского специалиста северяне сыграли всего 7 матчей в чемпионате страны. Результаты более чем скромные: 4 виктории, ничья и два поражения. Совсем скоро «МЛ» узнает первого соперника по квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка главного Еврокубка состоится в 18 часов по нашему времени.

# Футбол Беларуси

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