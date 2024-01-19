Водить пожарные машины в гололёд и с пробитыми колесами. На этих тренажёрах учат спасателей

Это обычный учебный процесс. Дым, замкнутое и стесненное пространство в кромешной тьме могут подмочить авторитет даже курсанта старших курсов внезапным затоплением. За четыре года здесь готовят ко всему. К тому, что, дай Бог, и не пригодится, но готовят, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

Иван Полевода, начальник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Белорусская школа подготовки спасателей-пожарных сегодня в мире признана. Вуз является базовой организацией СНГ по подготовке специалистов в области предупреждения, ликвидации ЧС. Представляет Беларусь в Международной организации гражданской обороны. Каждый шестой, кто здесь получает высшее образование, это иностранный гражданин.

Из кромешной тьмы на тренажеры. Водить пожарные цистерны, лестницы в условиях гололеда и с пробитыми колесами. Любые вводные могут задать. Крокі развития по пути независимости были нелегкими. Сейчас у наших спасателей есть много чего под рукой и международный авторитет. Начинали с нуля. Рассказываем, в каком состоянии было белорусское МЧС после распада СССР – подробности здесь.

Игорь Зарембо, начальник Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:

Команда нашего отряда тяжелого класса, таких команд не более 60-ти во всем мире. Это один из вопросов имиджа страны.