«Танец – это мой способ жить» – поговорили с худруком «Хорошек» Ириной Грушовой

Анна Меркушевич, корреспондент:

Есть люди, которые не просто работают, они служат. Служат танцу, служат культуре, служат Беларуси. Ирина Грушова пришла в «Хорошки» 12-летней девчонкой. Сегодня она душа и сердце этого прославленного коллектива.

Героиня рубрики «Белорусочки» – заслуженная артистка, художественный руководитель, женщина, которая сказала балету «нет», а миру танца «да». В 2024-м она возглавила коллектив, сменив легендарную Валентину Гаевую. Сегодня она не только репетирует с артистами, но и танцует вместе с ними, причем уже свыше четверти века. Для нее «Хорошки» не просто творческая лаборатория, но и второй дом.