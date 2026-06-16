Прямой эфир

«Танец – это мой способ жить» – поговорили с худруком «Хорошек» Ириной Грушовой

16 июня 2026 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анна Меркушевич, корреспондент:
Есть люди, которые не просто работают, они служат. Служат танцу, служат культуре, служат Беларуси. Ирина Грушова пришла в «Хорошки» 12-летней девчонкой. Сегодня она душа и сердце этого прославленного коллектива. 

Героиня рубрики «Белорусочки» – заслуженная артистка, художественный руководитель, женщина, которая сказала балету «нет», а миру танца «да». В 2024-м она возглавила коллектив, сменив легендарную Валентину Гаевую. Сегодня она не только репетирует с артистами, но и танцует вместе с ними, причем уже свыше четверти века. Для нее «Хорошки» не просто творческая лаборатория, но и второй дом. 

«Танец – это мой способ жить» – поговорили с худруком «Хорошек» Ириной Грушовой-2

Ирина Грушова, заслуженная артистка Республики Беларусь, художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки»:
Конечно, я свою жизнь не представляю без танца. Для меня танец – это, наверное, не хобби, не работа и даже не призвание, для меня это способ жить, существовать, это определенное мировоззрение, это возможность смотреть на мир через танец, поэтому для меня танец и я – это одно целое.

Подробности в видео

# Танцы

Другие новости рубрики

Все новости
Шумят соседи? Узнали, как урегулировать ситуацию в рамках закона
16 июня 2026 12:03

Шумят соседи? Узнали, как урегулировать ситуацию в рамках закона

Церемония гашения почтовой марки к 25-летию ШОС прошла в Минске
16 июня 2026 11:33

Церемония гашения почтовой марки к 25-летию ШОС прошла в Минске

Лукашенко подчеркнул роль образования и науки на пространстве ШОС в условиях цифровой трансформации
16 июня 2026 11:18

Лукашенко подчеркнул роль образования и науки на пространстве ШОС в условиях цифровой трансформации