Церемония гашения почтовой марки к 25-летию ШОС прошла в Минске

Историческая память в одном почтовом знаке. В Министерстве иностранных дел Беларуси прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 25-летию Шанхайской организации сотрудничества. Выпуск уникального тиража в 12 тысяч экземпляров – это совместный проект МИД и Минсвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта церемония вошла в календарь масштабных юбилейных мероприятий, которые сейчас проходят по всему пространству ШОС. Марка – не просто средство оплаты, а важный инструмент сохранения общей истории и укрепления дипломатических связей. Беларусь является полноправным участником объединения с 2024 года. За это время делегации нашей страны не только приняли участие в десятках ключевых программ, но и выступают инициаторами крупных форумов под эгидой Шанхайской организации сотрудничества.

Сухэль Хан, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества:

Значение Беларуси в ШОС очень важно. У вас тяжелая промышленность очень развита, также и сельскохозяйственная промышленность. Нам нужно заниматься в том числе гуманитарными и культурными вопросами, такими как туризм и спорт, чтобы сплотить наши народы. Найти средства, которые объединяют людей и дарят нам надежду на будущее. Надеюсь мы и дальше будем развивать сотрудничество.

Беларусь первой в ШОС выпустила почтовую марку 25-летию организации. Это свидетельство внимания к истории, достижениям и ценностям Организации со стороны нашего государства.