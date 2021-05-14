«Здесь, по сути, весь первый отряд космонавтов». На малой родине Олега Новицкого показали уникальную выставку

Символично, что экспозиция открылась на родине белорусского космонавта Олега Новицкого. Автор коллекции – Станислав Ольшевский. Экспозиция – это своего рода экскурс в историю космонавтики. Она отражена в коллекции из трех тысяч значков. Тут представлены разные этапы покорения космоса человеком. Это и первый искусственный спутник Земли, и ученые-пионеры ракетной техники, и космонавты. А также значки с изображением космодромов, космических кораблей и памятных событий.

Ирина Вабищевич, старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:

Уникальная выставка, потому что здесь есть значки, которые не найдешь, может быть, у самых продвинутых коллекционеров. Например, этот планшет, который называется Первопроходцы – первый отряд космонавтов, здесь значки такого необычного исполнения, ретро-исполнения. И здесь, по сути, весь первый отряд космонавтов. Можно рассказывать не только о самих космонавтах, но и о технике изготовления значков, о том, как она менялась. И Станислав Адамович такую задачу ставит, чтобы рассказать не только о содержании, но и о форме.