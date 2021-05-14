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«Здесь, по сути, весь первый отряд космонавтов». На малой родине Олега Новицкого показали уникальную выставку

14 мая 2021 14:57
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Новости Беларуси. В год 60-летия полета первого человека в космос в Червенском районном краеведческом музее представили тематическую выставку значков, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Здесь, по сути, весь первый отряд космонавтов». На малой родине Олега Новицкого показали уникальную выставку-1

Символично, что экспозиция открылась на родине белорусского космонавта Олега Новицкого. Автор коллекции – Станислав Ольшевский. Экспозиция – это своего рода экскурс в историю космонавтики. Она отражена в коллекции из трех тысяч значков. Тут представлены разные этапы покорения космоса человеком. Это и первый искусственный спутник Земли, и ученые-пионеры ракетной техники, и космонавты. А также значки с изображением космодромов, космических кораблей и памятных событий.

«Здесь, по сути, весь первый отряд космонавтов». На малой родине Олега Новицкого показали уникальную выставку-4

Ирина Вабищевич, старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:
Уникальная выставка, потому что здесь есть значки, которые не найдешь, может быть, у самых продвинутых коллекционеров. Например, этот планшет, который называется Первопроходцы – первый отряд космонавтов, здесь значки такого необычного исполнения, ретро-исполнения. И здесь, по сути, весь первый отряд космонавтов. Можно рассказывать не только о самих космонавтах, но и о технике изготовления значков, о том, как она менялась. И Станислав Адамович такую задачу ставит, чтобы рассказать не только о содержании, но и о форме.

«Здесь, по сути, весь первый отряд космонавтов». На малой родине Олега Новицкого показали уникальную выставку-7

Также на выставке отдельно представлены два тематических планшета в честь знаменитых земляков. На них портреты Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого.

# Космос # общество # Петр Климук # Олег Новицкий # Владимир Ковалёнок # Ирина Вабищевич # Фотофакт

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