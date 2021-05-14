«Каждый парень, которому позволяет здоровье, должен отслужить». На Кургане Славы прошла церемония отправки в армию

Новости Беларуси. Пополнение в армейских рядах. Около ста новобранцев торжественно отправились служить Родине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Символично, что церемония прошла у подножия Кургана Славы – символа государственной независимости, стойкости и героизма белорусского народа в Великой Отечественной войне. Уже 15 мая ребята узнают, что такое армейские будни. А пока они принимают поздравления и слова напутствия от родных и близких.

Игорь Тарабеш, военный комиссар Минской области: Процент годности увеличился, юноши готовят себя к службе в армии, все желают. Как правило, наибольшей популярностью пользуются войска, где молодой человек может проявить свои лучшие качества. Это силы специальных операций, наши бригады, Минская военная комендатура – рота почетного караула, воинские части Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета.

Павел К азюка, призывник: Я иду в Минскую военную комендатуру, в роту почетного караула. Только положительные эмоции, так как это считается элитным подразделением, служба считается почетной.

Светлана Казюка: Я считаю, что каждый парень, которому позволяет здоровье, должен отслужить в армии. Мы с мужем это одобряем, мы хорошо к этому отнеслись. Мы как-то довольны, мы, наоборот, рады.

Богдан Акулич, призывник:

Я иду в спецназ, Марьина Горка. А дальнейшие планы? Как-то продвигаться по службе, а потом вернусь в свой родной город. Буду работать по профессии.

Всего до конца мая в строй станет тысяча ребят из Минской области. Они будут проходить службу в силах специальных операций, сухопутных войсках, военно-воздушных силах, а также в органах пограничной службы и внутренних войсках.