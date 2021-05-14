Валерий Мицкевич: законодатель – это ответственная достаточно должность, определённый жизненный опыт должен быть

Новости Беларуси. Положение о принесении парламентариями присяги на верность народу предлагается закрепить в обновленном варианте Конституции. Функции и полномочия Национального собрания обсуждают 14 мая участники Конституционной комиссии на очередном заседании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из инициатив – исключить возможность делегирования парламентом законодательных полномочий Президенту на издание декретов, имеющих силу закона. Звучали и предложения увеличить количество депутатов Палаты представителей. Кроме того, комиссия обсудила вопрос о преобразовании парламента в однопалатный. Но эти идеи поддержаны не были. Как и предложения по изменению возрастного ценза для кандидатов в депутаты и члены Совета Республики.

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Спектр предложений очень широк, начиная со снижения до 18 лет и заканчивая ограничением 70-75 годами возраста депутата. У нас закон ограничивает возрастным цензом требование ко многим профессиям, в данном случае законодатель – это ответственная достаточно должность, депутат Палаты представителей, член Совета Республики, и определенный жизненный опыт должен быть. Поэтому все-таки не 18, а 21 – это оптимально. Для судей, кстати, у нас тоже установлен нижний возрастной предел. Что касается верхнего предела возраста, мудрость как раз таки и наступает в определенный период у людей. И вот этот опыт и мудрость как раз таки и надо реализовывать, может быть, и в таком возрасте, и даже еще выше.