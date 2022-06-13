Захотел приобрести бэушный велосипед, а получил краденый. Как не попасться на мошенников при покупке двухколёсного агрегата?

В Минске в 2022 году за кражи велосипеда возбудили 112 уголовных дел. Похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет его поиск. Как не стать жертвой кражи? Как правильно выбрать велозамок и не превратить тамбур в чулан? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Кристина Сущеня, СТВ : Допустим, противоправное действие совершено. Велосипед, увы, уже украли. Далееего хотят перепродать из рук в руки. Через какую-то площадку ты покупаешь уже украденный велосипед. Как понять, что он не совсем хороший, чтобы самому не стать жертвой нелепой истории, когда покупаешь велосипед из рук в руки?

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:

Приобретателю бэушного велосипеда нужно быть внимательным и осторожным. Нужно присмотреться к этому продавцу. Нужно внимательно относиться к незнакомым людям, каким-то подозрительным. Продажа велосипеда по объявлениям, в ломбарде и так далее. Всегда можно расспросить и потребовать документы о приобретении этого велосипеда.

Кристина Сущеня:

А если непорядочный продавец солгал, то что тогда? Бывали истории, когда находили человека, который никакого отношения к хищению не имел, но уже купил из рук в руки этот велосипед несчастный?

Андрей Гриб:

Конечно, такие факты имеются. Можно привести в пример расследованное не так давно Фрунзенским районным отделом Следственного комитета уголовное дело. Нам удалось доказать, что преступник совершил хищение семи велосипедов. Все эти велосипеды он реализовал неосведомленным гражданам, которые тоже полагали, что приобретают добросовестно законное имущество. Однако в ходе расследования уголовного дела все эти велосипеды были изъяты, признаны вещественными доказательствами. А в дальнейшем, по решению суда, возвращены первоначальным владельцам. Таким образом, те граждане, которые приобрели такие велосипеды, претерпевают определенное неудобство. Не только материальное, но и моральное.