Захотел приобрести бэушный велосипед, а получил краденый. Как не попасться на мошенников при покупке двухколёсного агрегата?
В Минске в 2022 году за кражи велосипеда возбудили 112 уголовных дел. Похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет его поиск. Как не стать жертвой кражи? Как правильно выбрать велозамок и не превратить тамбур в чулан? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Допустим, противоправное действие совершено. Велосипед, увы, уже украли. Далееего хотят перепродать из рук в руки. Через какую-то площадку ты покупаешь уже украденный велосипед. Как понять, что он не совсем хороший, чтобы самому не стать жертвой нелепой истории, когда покупаешь велосипед из рук в руки?
Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:
Приобретателю бэушного велосипеда нужно быть внимательным и осторожным. Нужно присмотреться к этому продавцу. Нужно внимательно относиться к незнакомым людям, каким-то подозрительным. Продажа велосипеда по объявлениям, в ломбарде и так далее. Всегда можно расспросить и потребовать документы о приобретении этого велосипеда.
Кристина Сущеня:
А если непорядочный продавец солгал, то что тогда? Бывали истории, когда находили человека, который никакого отношения к хищению не имел, но уже купил из рук в руки этот велосипед несчастный?
Андрей Гриб:
Конечно, такие факты имеются. Можно привести в пример расследованное не так давно Фрунзенским районным отделом Следственного комитета уголовное дело. Нам удалось доказать, что преступник совершил хищение семи велосипедов. Все эти велосипеды он реализовал неосведомленным гражданам, которые тоже полагали, что приобретают добросовестно законное имущество. Однако в ходе расследования уголовного дела все эти велосипеды были изъяты, признаны вещественными доказательствами. А в дальнейшем, по решению суда, возвращены первоначальным владельцам. Таким образом, те граждане, которые приобрели такие велосипеды, претерпевают определенное неудобство. Не только материальное, но и моральное.
Андрей Гриб:
Хочется предупредить наших зрителей, что покупать заведомо похищенную технику ни в коем случае нельзя. За заранее не обещанное приобретение, хранение либо сбыт материальных ценностей, добытых преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность. Это Статья 236 Уголовного кодекса. Здесь широкий вид наказаний: штраф, арест, исправительные работы, ограничение и лишение свободы.
Илона Волынец, СТВ:
Как правило, такие преступления раскрываются? Помогают же, наверное, и камеры видеонаблюдения, которые в большинстве домов, подъездов установлены.
Андрей Гриб:
Как правило, раскрываются. Как я уже сказал, по уголовным делам, возбужденным в текущем году, уже установлено 38 подозреваемых. Наши граждане небрежно относятся к сохранности своего имущества: хранят велосипеды где-то в районе своего места жительства, в подъезде, незакрытом тамбуре, в подвале и иных незащищенных местах. Хочется напомнить, что у нас есть правила пользования и содержания жилых и вспомогательных помещений. Такие правила утверждены постановлением Совета министров. Там четко регламентировано, что загромождать коридоры, лестничные площадки и иные помещения запрещено.
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