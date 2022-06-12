«Не хотят на фронт». Почему сбежавшие в Украину белорусы просятся обратно?
Новости Беларуси. Есть среди белорусов те, кто готов пойти на войну, но защищать не родную землю, а воевать в чужой стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о беглых оппозиционерах, которые хотели взяться за оружие в Украине, но их пыл поумерился, когда столкнулись с реальностью. Причем многим даже захотелось обратно на родину, где все мирно и тихо. Но у многих до сих пор чешутся руки сломать белорусский строй.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Организовали два легиона, вооружили – на фронт. Не хотят на фронт. Четыре человека пошли воевать из 150, которых они там собрали. Там же тысячи их, 150 в легионы пошли, четверо только воевать. Ладно, на посты их поставили. На постах тоже не очень. Хорошо было, когда их собирали в Киеве, в ресторане каком-то. Они там собирались, пили, ели. В ресторане хорошо было в момент их сбора. А потом на фронт или на посты. Нет. Украинцы говорят: ладно, будем вас готовить для будущей вооруженной революции в Беларуси. Пусть попробуют. Мы их пофамильно всех видим и знаем. И скоро достанем. Просто время для этого надо.
Идея создания белорусского национального формирования, которое вошло в состав киевской территориальной обороны под названием «Батальон имени Калиновского» – об этом идет речь, когда говорят о белорусах, воюющих на Украине, – появилась после начала российской спецоперации. Как и «Азов», это формирование было разделено на медийную часть, в которую набирают добровольцев без опыта, и на относительно небольшое боевое крыло, костяком которого являются белорусские граждане, ранее входившие в состав украинских вооруженных формирований. Их численность небольшая, до взвода, но эти лица, в отличие от остального батальона, имеют боевой опыт, а главное – устойчивые связи с украинскими националистами. В основном это бойцы киевской группы «Азова», которые ранее уже принимали участие в АТО. То есть реально никакой батальон не создавали, вместо этого из состава «Азова» и других формирований было выделено небольшое белорусское подразделение, которому обеспечили медийную подсветку.
Программа максимум, по их словам, создать и обучить кадры для силовых структур «новой Беларуси». Однако для реальных боевых действий бывшие силовики, готовые сотрудничать, – слишком ценный материал. Их хотят использовать для других задач, полностью контролируя. Что касается прочих добровольцев, то их используют как декорации – просто вывозят на позиции и фотографируют с автоматом. Но главное здесь даже не картинка, а то, что за спиной этих людей создается новая модель управления белорусской оппозицией. В условиях вооруженного конфликта белорусский батальон – это новый политический центр, который постепенно сможет претендовать на лидерство, а значит, и на денежные потоки.
Именно поэтому конкуренты по опасному бизнесу из Вильнюса и Варшавы периодически критикуют «захисников» Украины, а те не жалеют едкого словца для своих коллег. Как только штабы Тихановской, Цепкало и Латушко освоили деньги и превратились в теплое болото, им тут же подсунули конкурентов, чтобы повысить активность. Поэтому, если кто и должен опасаться селфи-батальона, так это сотрудники фондов в Варшаве и Вильнюсе. Сам факт его появления говорит о том, что их уже отодвинули от кормушки. И хотя вернуть к себе любовь заокеанских хозяев непросто, на украинский фронт эти люди из офисов вряд ли пойдут.