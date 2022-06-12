«Не хотят на фронт». Почему сбежавшие в Украину белорусы просятся обратно?

Новости Беларуси. Есть среди белорусов те, кто готов пойти на войну, но защищать не родную землю, а воевать в чужой стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о беглых оппозиционерах, которые хотели взяться за оружие в Украине, но их пыл поумерился, когда столкнулись с реальностью. Причем многим даже захотелось обратно на родину, где все мирно и тихо. Но у многих до сих пор чешутся руки сломать белорусский строй.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Организовали два легиона, вооружили – на фронт. Не хотят на фронт. Четыре человека пошли воевать из 150, которых они там собрали. Там же тысячи их, 150 в легионы пошли, четверо только воевать. Ладно, на посты их поставили. На постах тоже не очень. Хорошо было, когда их собирали в Киеве, в ресторане каком-то. Они там собирались, пили, ели. В ресторане хорошо было в момент их сбора. А потом на фронт или на посты. Нет. Украинцы говорят: ладно, будем вас готовить для будущей вооруженной революции в Беларуси. Пусть попробуют. Мы их пофамильно всех видим и знаем. И скоро достанем. Просто время для этого надо.