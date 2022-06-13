Раскрыл планы и рассказал про заграничного спонсора. Как Автухович ведёт себя в суде?

В Гродненской тюрьме № 1 на судебном слушании второй день продолжается допрос главного фигуранта по делу. Николай Автухович утверждает, что намерения его и единомышленников не были преступными, а наоборот, они действовали в «благих» целях. Часть обвинений он и вовсе отрицает.

Новости Беларуси. Многое отрицает и переворачивает факты, но не скрывает негативных намерений по отношению к действующей власти – именно такую линию поведения выбрал для себя главарь так называемой «банды Автуховича», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А все остальное совершал из-за негативного отношения к действующей власти. При этом обвиняемый раскрыл свои террористические планы: все должно было начаться с Гомельской области, но у группировки к тому моменту не все было готово.

Также он поведал о том, как у банды появился спонсор из-за границы, и рассказал, как незаконно пересекал границу с Украиной. Что касается оружия, то его ранее доставили в Беларусь другим путем. Каким – пока не пояснил.

Напомним, Автухович обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса, половина из них – за особо тяжкие преступления, в том числе измена государству, содействие в террористической деятельности, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и другие. Один из составов преступления предусматривает высшую меру наказания.

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