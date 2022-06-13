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Новый Указ Президента упростит строительство для частников. Что изменится?

13 июня 2022 16:15
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают снижать административные барьеры в строительстве. Президент страны подписал указ, который упрощает порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новый Указ Президента упростит строительство для частников. Что изменится?-1

Теперь владельцам больше не придется составлять проектную документацию и получать разрешение.  

Еще один знаковый момент для частного домостроения – приемка в эксплуатацию не нужна. Эти нововведения позволят избежать бумажной волокиты. Чтобы построить дом на селе, понадобится только документ, удостоверяющий право на земельный участок. Для объектов вблизи Минска и областных центров – паспорт застройщика. Впрочем, для его получения снижается и количество процедур, и сроки их прохождения – не больше одного месяца. А постановка на кадастровый учет обойдется в 800 рублей. 

Указ вступит в силу через полгода после опубликования. Ожидается, что строительство многоэтажных зданий в ближайшее время также освободят от бюрократических услуг.  

 

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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