Новый Указ Президента упростит строительство для частников. Что изменится?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают снижать административные барьеры в строительстве. Президент страны подписал указ, который упрощает порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь владельцам больше не придется составлять проектную документацию и получать разрешение.

Еще один знаковый момент для частного домостроения – приемка в эксплуатацию не нужна. Эти нововведения позволят избежать бумажной волокиты. Чтобы построить дом на селе, понадобится только документ, удостоверяющий право на земельный участок. Для объектов вблизи Минска и областных центров – паспорт застройщика. Впрочем, для его получения снижается и количество процедур, и сроки их прохождения – не больше одного месяца. А постановка на кадастровый учет обойдется в 800 рублей.

Указ вступит в силу через полгода после опубликования. Ожидается, что строительство многоэтажных зданий в ближайшее время также освободят от бюрократических услуг.