Александр Субботин доложил Президенту о ходе посевной в Витебской области

От положения дел на селе во многом зависит благосостояние наших людей. А еще валютные поступления, уровень продовольственной безопасности и в конечном итоге социально-политическая стабильность в стране. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания, посвященного вопросам развития села и повышения эффективности аграрной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

На данный момент мы посеяли 74 тысячи гектаров яровых культур. Это вроде с остальными регионами достаточно немного. Это пятая часть от того, что нам нужно сеять в регионе. К слову, в прошлом году на эту дату было посеяно в 10 раз меньше – 6,9 тысячи гектаров. То же самое ранние яровые. То есть мы все равно идем с опережением к прошлому году, и некоторая динамика есть. Погода не превалирует Витебскому региону, тем не менее значительное количество осадков сейчас не дает возможность войти активно в поля, но считаем, что неправильно, особенно в Год качества, бросать семена в грязь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы словом не обронились! В вашем реформировании сельского хозяйства… Вам отдали перерабатывающее предприятие и вокруг них объединили 10-20 – «с кукиш» хозяйств. Вы работаете три года. Вы ни слова не сказали, что у вас получается. Вы хотите сказать, что предложение того облисполкома было негодное, поэтому чего о нем говорить сейчас, мы будем просить напрямую деньги под технику, еще что-то…

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