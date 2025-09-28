Лукашенко поручил проработать вопрос о строительстве нового сахарного завода

Уборка кукурузы и технология десикации, дисциплина, которой не хватает, а также предварительные итоги уборочной и ход посевной. Эти вопросы накануне стали основными во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилевскую область. Президент остановился на востоке страны, возвращаясь из Москвы, где находился с двухдневным рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шкловском районе глава государства проинспектировал поля и проверил, как выполняются данные ранее поручения. Разговор вышел непростым. Глава государства начал осмотр с мехдвора предприятия «Агро Городец», которое находится в подчинении управделами Президента, и заключил, что дисциплины не хватает. На всех уровнях. Из хозяйства можно и нужно сделать хорошее, ведь, как неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко, лучше работать в поле, чем воевать. Президент: кто хочет заработать в Беларуси – может это сделать.

Президент поставил ряд задач перед профильным министром. Посевные работы должны завершится 1 октября. На юге страны – до 3-го. Что касается урожая этого года, споры вызвала сахарная свекла. Сегодня в стране ее переизбыток, и управделами Президента Юрий Назаров предложил запретить хозяйствам высаживать культуру. Как отметил Александр Лукашенко, что высаживать – решать должны руководители хозяйств. Задачи управделами Президента другие – доносить поручения. Пока с этим наблюдаются проблемы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Значит, у тебя залежи в буртах сахарной свеклы?

– Есть, да. Александр Лукашенко:

Что за проблема? Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

А мы эту проблему, Александр Григорьевич, со следующего года просто решим. Я ее запретил сеять на следующий год, сахарную свеклу, в своих хозяйствах. Александр Лукашенко:

Все запретил? Юрий Назаров:

Нет, не все. Мы в другом заработаем копейку на молоке, когда накормим скотину.