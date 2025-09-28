Лукашенко поручил проработать вопрос о строительстве нового сахарного завода
Уборка кукурузы и технология десикации, дисциплина, которой не хватает, а также предварительные итоги уборочной и ход посевной. Эти вопросы накануне стали основными во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилевскую область. Президент остановился на востоке страны, возвращаясь из Москвы, где находился с двухдневным рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Шкловском районе глава государства проинспектировал поля и проверил, как выполняются данные ранее поручения. Разговор вышел непростым. Глава государства начал осмотр с мехдвора предприятия «Агро Городец», которое находится в подчинении управделами Президента, и заключил, что дисциплины не хватает. На всех уровнях. Из хозяйства можно и нужно сделать хорошее, ведь, как неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко, лучше работать в поле, чем воевать.
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Президент поставил ряд задач перед профильным министром. Посевные работы должны завершится 1 октября. На юге страны – до 3-го. Что касается урожая этого года, споры вызвала сахарная свекла. Сегодня в стране ее переизбыток, и управделами Президента Юрий Назаров предложил запретить хозяйствам высаживать культуру. Как отметил Александр Лукашенко, что высаживать – решать должны руководители хозяйств. Задачи управделами Президента другие – доносить поручения. Пока с этим наблюдаются проблемы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Значит, у тебя залежи в буртах сахарной свеклы?
– Есть, да.
Александр Лукашенко:
Что за проблема?
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
А мы эту проблему, Александр Григорьевич, со следующего года просто решим. Я ее запретил сеять на следующий год, сахарную свеклу, в своих хозяйствах.
Александр Лукашенко:
Все запретил?
Юрий Назаров:
Нет, не все. Мы в другом заработаем копейку на молоке, когда накормим скотину.
Александр Лукашенко:
Бартош должен определяться с руководителями, что сеять. И если уже на то пошло, Бартош и другим надо это. Ну, построим им цех по переработке. Но запрещать, но перевести-то можно.
Юрий Назаров:
Так перевезем.
Александр Лукашенко:
Перевезти эту сахарную свеклу. Мы запретили, мы на молоке. А если посчитал, сахарная свекла ему дает прибыль хорошую. Что ты ему запрещаешь? Вон у тебя в Витебской области стоит деятель. Сахарную свеклу посеял. Зачем ты его сеял? Там никогда не сеяли. Я туда-туда повезу, это у меня будет вот такая копейка. И ты завтра придешь, ему запретишь. Ты ему помоги вывезти эту сахарную свеклу. Поэтому не делайте эту глупость. Ему надо перевезти. Давайте ему поможем техникой. Если ему это выгодно по логистике. Нет, давайте посмотрим. У нас в центре, на западе, четыре сахароперерабатывающие завода. Здесь на востоке нет. Но если мы видим, маленький заводик можно тут построить. Мы это умеем делать, это несложное сооружение. Если мы в Могилеве где-то вот тут поставим этот завод, затратим деньги, но он должен понимать, вот они вдвоем и ты третий, что вы обеспечите свеклой этот завод.
Подводя итоги, Президент поддержал использование на полях агродронов, но с акцентировал – они должны быть отечественного производства. Что касается будущего предприятия «Агро Городец» – порядок здесь должны навести до весны. Такие сроки поставил глава государства.
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