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Руководитель Роспатента: «Совместно с Беларусью будем защищать права наших изобретателей»

21 декабря 2020 19:09
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Новости Беларуси. Вопросы экономики через призму интеллектуальной собственности. Так обозначили программу Международного форума «Антиконтрафакт-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель ГКНТ: у нас разрабатывается концепция развития интеллектуальной собственности до 2030 года

Руководитель Роспатента: «Совместно с Беларусью будем защищать права наших изобретателей»-1

Итогом форума 2019 года стала резолюция, которая легла в основу новых законов о защите интеллектуальной собственности. В 2020 году организаторы планируют обсудить их практическое применение.

Руководитель Роспатента: «Совместно с Беларусью будем защищать права наших изобретателей»-4

Григорий Ивлиев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Россия):
Россия уже предложила и делает фармреестр реестр медицинских препаратов, который будет публичный, в который каждый правообладатель может занести сведения о своем изобретении. Такой реестр позволит всем видеть, какие препараты защищаются, кому они принадлежат, и избежать уже контрафактного производства в самом начале. А если кто-то все-таки будет производить контрафактные лекарства, то через такой реестр правоохранительные органы, суды, сами правообладатели увидят, что эти права принадлежат именно конкретным лицам, и легче будет защищаться.

Поэтому мы совместно с Беларусью будем защищать права наших изобретателей, наших товаропроизводителей. Все возможности для этого созданы.

Руководитель Роспатента: «Совместно с Беларусью будем защищать права наших изобретателей»-7

Применение подобных решений обеспечит необходимый уровень защиты интеллектуальных прав и станет залогом развития цифровой экономики.

# Интеллектуальная собственность # общество # Григорий Ивлиев # Фотофакт

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