Руководитель Роспатента: «Совместно с Беларусью будем защищать права наших изобретателей»

Итогом форума 2019 года стала резолюция, которая легла в основу новых законов о защите интеллектуальной собственности. В 2020 году организаторы планируют обсудить их практическое применение.

Григорий Ивлиев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Россия):

Россия уже предложила и делает фармреестр – реестр медицинских препаратов, который будет публичный, в который каждый правообладатель может занести сведения о своем изобретении. Такой реестр позволит всем видеть, какие препараты защищаются, кому они принадлежат, и избежать уже контрафактного производства в самом начале. А если кто-то все-таки будет производить контрафактные лекарства, то через такой реестр правоохранительные органы, суды, сами правообладатели увидят, что эти права принадлежат именно конкретным лицам, и легче будет защищаться.