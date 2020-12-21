Александр Лукашенко: одна из наших гордостей – межконфессиональный мир, мы его должны сохранить, его будут пытаться нарушить

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Обновлен состав Минздрава, новые лица в Министерстве труда и соцзащиты, а также Минэкономики. 21 декабря назначен новый председатель Государственного таможенного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, сегодня Президент назначил Александра Румака уполномоченным по делам религий и национальностей. До этого он работал заместителем министра труда и соцзащиты. Один из главных посылов от Президента – сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы видите, что происходит в стране. Будем откровенны, отдельные руководители себя повели, мягко говоря, по антигосударственному. Руководство. Я не беру людей, они отношения к этому не имеют. А именно несколько там человек зарекомендовали себя не очень. Будем считать, что ошиблись. Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков – наверное, это не наш путь. Поэтому вам надо разобраться, в чем мы, государство, не доработали. Александр Лукашенко о назначении Владимира Орловского председателем ГТК: скажу искренне, что вашу кандидатуру я изначально отклонил

И православные, и католики – это наши люди, это преданные люди нашему государству. В том числе и католики, подчеркиваю. Каждый выбрал себе дорогу к храму. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозное чувство человека. Как только мы вмешиваемся в душу человеческую, мы обязательно раним человека в сердце. Из этого мы должны исходить. И жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству. Их немного, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде. Мы не вмешиваемся в веру, я еще раз подчеркиваю это, не вмешиваемся в чувства людей. Но мы должны защищать свое государство. Все верующие живут в белорусском государстве, наши верующие. И все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве. Я больше скажу, на чем всегда настаивал: всякие общественные организации, в том числе и религиозные, они действуют на территории нашего государства. Назначения в министерствах, изменения в местной вертикали власти. Александр Лукашенко принял кадровые решения