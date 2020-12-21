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Александр Лукашенко: одна из наших гордостей – межконфессиональный мир, мы его должны сохранить, его будут пытаться нарушить

21 декабря 2020 13:52
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Обновлен состав Минздрава, новые лица в Министерстве труда и соцзащиты, а также Минэкономики. 21 декабря назначен новый председатель Государственного таможенного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, сегодня Президент назначил Александра Румака уполномоченным по делам религий и национальностей. До этого он работал заместителем министра труда и соцзащиты. Один из главных посылов от Президента – сохранить межрелигиозный и межконфессиональный мир в Беларуси.

Александр Лукашенко: одна из наших гордостей – межконфессиональный мир, мы его должны сохранить, его будут пытаться нарушить-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы видите, что происходит в стране. Будем откровенны, отдельные руководители себя повели, мягко говоря, по антигосударственному. Руководство. Я не беру людей, они отношения к этому не имеют. А именно несколько там человек зарекомендовали себя не очень. Будем считать, что ошиблись. Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков – наверное, это не наш путь. Поэтому вам надо разобраться, в чем мы, государство, не доработали.

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Александр Лукашенко: одна из наших гордостей – межконфессиональный мир, мы его должны сохранить, его будут пытаться нарушить-4

И православные, и католики это наши люди, это преданные люди нашему государству. В том числе и католики, подчеркиваю. Каждый выбрал себе дорогу к храму. Поэтому к людям надо относиться с большим уважением и не нарушать религиозное чувство человека. Как только мы вмешиваемся в душу человеческую, мы обязательно раним человека в сердце. Из этого мы должны исходить. И жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству. Их немного, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде. Мы не вмешиваемся в веру, я еще раз подчеркиваю это, не вмешиваемся в чувства людей. Но мы должны защищать свое государство. Все верующие живут в белорусском государстве, наши верующие. И все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве. Я больше скажу, на чем всегда настаивал: всякие общественные организации, в том числе и религиозные, они действуют на территории нашего государства.

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Александр Лукашенко: одна из наших гордостей – межконфессиональный мир, мы его должны сохранить, его будут пытаться нарушить-7

В силу этого ваша должность сегодня становится ключевой, важнейшей. И, конечно, мы очень аккуратно подбирали кандидатуру на эту должность. Сошлись на том, что вы как человек понимающий, опытный, человек, в своей жизни относящийся равно ко всем национальностям и конфессиям, сможете работать со всеми конфессиями. И в очень тесном контакте с Администрацией Президента. Для того, чтобы ни в коем случае не разрушить то, чем мы всегда гордились. Одна из наших гордостей, если можно так сказать, это межрелигиозный, межконфессиональный мир. Мы его должны сохранить. Его будут пытаться нарушить, разорвать. Но мы должны не допустить этого.

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