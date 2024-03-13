Александр Лукьянов: мы уважаем всех, не хотим воевать! Но не позволим оскорбить Президента

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим прошедший молодежный фестиваль в Сочи и поговорим про будущее Всебелорусского народного собрания. В гостях первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Мы, конечно, разные площадки посетили, я сам очень много где был задействован как спикер. Но всякий раз подчеркиваю отношение и позицию Президента нашей страны, нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко, который четкие ориентиры для молодежи как во внутреннем, так и внешнем векторе выстроил.

И почему востребованы были, в том числе белорусы как спикеры? Очень много коллег, которые приходили на площадку не просто посидеть, послушать, а которые транслировали нашу государственную позицию по разным вопросам. В ее основе миролюбие, уважение к истории, уважение к другим государствам, к нормальному, доверительному отношению.

Молодежь новых поколений государств к этому готова. Политические элиты, прежде всего европейских стран, пока нет. Мы это видим. Но мы работаем на перспективу. Правильная французская поговорка есть: «Победит младенец». Победят будущие поколения. Мы должны работать сейчас с ними и транслировать. И здорово, что мы сейчас на польскую территорию, на литовскую начали транслировать. Надо и на англоязычную аудиторию работать в этом отношении, донося эти простые истины.

Мы уважаем всех, мы ни с кем не хотим воевать, но и ни пяди своей земли, и не позволим надругаться над нашим Государственным флагом, оскорбить любого из руководителей высшего уровня нашего государства, особенно Президента, и будем стоять четко на наших заветах, исторических, морально-нравственных, наших ценностях. Вот это все прозрачные, абсолютно открытые тезисы, которые мы используем.

Читайте также:

Азаренок: либерализм – это гнилой костюм, который мы попытались на себя напялить. Запад – труп!

Виталина Петрусевич: именно в глубинке люди больше всех остальных любят нашего Батьку

Пустовой: «Зеленский посылает своих женщин умирать, а наш Президент – покорять космос»