Потратил в первый день. Как научить ребёнка распоряжаться карманными деньгами?

Откладывать или тратить – это не просто две разные позиции по отношению к деньгам, это два разных подхода к жизни, и в них обоих есть здравый смысл. О том, почему жить одним днем – это не лучший вариант финансового поведения, и как сделать так, чтобы деньги не пропадали без следа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Все-таки как объяснить ребенку, что деньги берутся не из тумбочки? Вспоминая себя в детстве, когда мама говорила, что мы с этим повременим, сейчас нет денег – у меня всегда в голове вопрос: как нет? Я же только что в кошельке у тебя видела, когда ты рассчитывалась, достань и купи. У меня так работала моя психика.