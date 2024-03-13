Потратил в первый день. Как научить ребёнка распоряжаться карманными деньгами?

Откладывать или тратить – это не просто две разные позиции по отношению к деньгам, это два разных подхода к жизни, и в них обоих есть здравый смысл. О том, почему жить одним днем – это не лучший вариант финансового поведения, и как сделать так, чтобы деньги не пропадали без следа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Все-таки как объяснить ребенку, что деньги берутся не из тумбочки? Вспоминая себя в детстве, когда мама говорила, что мы с этим повременим, сейчас нет денег – у меня всегда в голове вопрос: как нет? Я же только что в кошельке у тебя видела, когда ты рассчитывалась, достань и купи. У меня так работала моя психика.
Ирина Каптур, финансовый эксперт:
Объяснять, что эта сумма у нас конкретно на, например, продукты. Мы пришли за продуктами. Это незапланированная покупка, если ты хочешь, мы запланируем. Потом, когда уже ребенок идет в первый класс, мы должны давать ему деньги на обеды и параллельно карманные деньги на то, что он хочет тратить. Мы можем, например, сделать ему карточку, чтобы отслеживать те же покупки, чтобы он не потерял, например. Это удобно, когда ты прикладываешь карточкой и понимаешь, вообще куда идут деньги. Непосредственно, если ребенок потратил, ты не даешь больше денег. Это поведение, как у нас взрослых. То есть, если мы потратили в первый день зарплату – нам нужно идти в банк и брать кредит, если нет финансовой подушки безопасности. Если ты приучаешь уже ребенка к этой системе в детском возрасте, он понимает, что денег больше нет, кредит взять не может. Так это работает.
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