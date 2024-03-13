Что говорит о человеке отношение к деньгам? Мнение психолога

Откладывать или тратить – это не просто две разные позиции по отношению к деньгам, это два разных подхода к жизни, и в них обоих есть здравый смысл. О том, почему жить одним днем – это не лучший вариант финансового поведения, и как сделать так, чтобы деньги не пропадали без следа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Тамара Давидович, психолог:

Очень просто. Как мы выстраиваем отношения с деньгами, нашими близкими – те же, в общем-то, паттерны поведения у нас остаются в других сферах. Ничто никуда бесследно вообще из жизни человека не исчезает. Когда говорит: «Я против кредитов» – мы боимся компульсивного поведения, как от себя, так и от других. Соответственно, понимаем, что как будто бы какой-то второй человек может пойти и нашими руками – это безудержное желание скупать все, что не прибито к полу может взять верх, и мы как-то неосознанно пойдем это делать. Это, давайте по-честному будем прямо говорить, инфантильная позиция. В основном все-таки, если мы говорим про осознанных людей, люди в состоянии сесть и спокойно посчитать: я столько зарабатываю, столько мне надо потратить.