Спускать деньги. Кто не может грамотно распоряжаться финансами?

Откладывать или тратить – это не просто две разные позиции по отношению к деньгам, это два разных подхода к жизни, и в них обоих есть здравый смысл. О том, почему жить одним днем – это не лучший вариант финансового поведения, и как сделать так, чтобы деньги не пропадали без следа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Следствие внутреннего страха и непонимания того, что делать с деньгами, обуславливает то, что неважно, какой вы бы доход ни получали – тысячу долларов, 2 тысячи, 10, 15, 20, 50 – все равно все свои деньги, которые будете зарабатывать, будете их спускать, избавляться от них. Просто ввиду того, что внутри вас есть маленькая программка, которая как будто бы пугает вас и говорит: избавляйся от всех денег, которые у тебя есть, иначе что-то может случиться.