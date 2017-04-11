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«Ни Россия, ни Америка на «красную кнопку» не нажмут, потому что это будет уничтожение России и Америки»

11 апреля 2017 20:10
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Новости Беларуси. Действия США в Сирии как главная международная тема сегодня интересна и в Речице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как Президент объясняет поступки Дональда Трампа?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам не надо втягиваться в авантюры и ни в коем случае нельзя допустить столкновения двух крупных ядерных держав, России и Америки. Это, я так думаю, информационная война идет.

«Ни Россия, ни Америка на «красную кнопку» не нажмут, потому что это будет уничтожение России и Америки»-1

Друг друга пугают и нас пытаются запугать, что тут ядерное оружие и прочее.

Ни Россия, ни Америка на «красную кнопку» не нажмут, потому что это будет уничтожение России и Америки, столько накоплено ядерного оружия. А где гарантия, что в эту бойню не ввяжется Великобритания, Франция, Китай, Индия, Израиль, Пакистан и даже Северная Корея, у которых есть ядерное оружие? Поэтому я не думаю, что дойдет до того, что кто-то возьмется за ядерную кнопку.

Но мир подошел к очень опасной черте. Никогда еще этого не было.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Фотофакт

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