Новости Беларуси. Действия США в Сирии как главная международная тема сегодня интересна и в Речице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как Президент объясняет поступки Дональда Трампа?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам не надо втягиваться в авантюры и ни в коем случае нельзя допустить столкновения двух крупных ядерных держав, России и Америки. Это, я так думаю, информационная война идет.
Друг друга пугают и нас пытаются запугать, что тут ядерное оружие и прочее.
Ни Россия, ни Америка на «красную кнопку» не нажмут, потому что это будет уничтожение России и Америки, столько накоплено ядерного оружия. А где гарантия, что в эту бойню не ввяжется Великобритания, Франция, Китай, Индия, Израиль, Пакистан и даже Северная Корея, у которых есть ядерное оружие? Поэтому я не думаю, что дойдет до того, что кто-то возьмется за ядерную кнопку.
Но мир подошел к очень опасной черте. Никогда еще этого не было.