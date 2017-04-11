«Ни Россия, ни Америка на «красную кнопку» не нажмут, потому что это будет уничтожение России и Америки»

Новости Беларуси. Действия США в Сирии как главная международная тема сегодня интересна и в Речице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как Президент объясняет поступки Дональда Трампа?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам не надо втягиваться в авантюры и ни в коем случае нельзя допустить столкновения двух крупных ядерных держав, России и Америки. Это, я так думаю, информационная война идет.