Александр Лукашенко: закрытых тем нет! Добро пожаловать в Беларусь!
Наша главная задача – не допустить новой мировой войны. Важное заявление белорусский лидер сделал во время вручения верительных грамот. Казахстан, Венгрия, Камбоджа, Филиппины, Иордания, Колумбия, ряд африканских государств. В руках у каждого дипломатического представителя – конверт, вручение которого, по сути, означает официальное начало работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К деятельности в Беларуси послы приступают в непростой период – подчеркнул Александр Лукашенко. Сегодня мир четко движется к многополярности, что, понятное дело, не устраивает США, привыкших к роли державы-гегемона. Но, несмотря на всяческую изворотливость со стороны Америки, обратный процесс неизбежен. Беларусь – миролюбивая страна и открыта для тех, кто видит в нас дружественное государство и надежного партнера.
К послам Александр Лукашенко обратился с важной просьбой: почаще привозить в Минск официальные делегации и представителей деловых кругов. В том числе и такой шаг позволит ускорить экономическое сотрудничество. Но главное – это сохранить мир.
В том, что верительные грамоты лучше нот протеста, убедился наш политический обозреватель Евгений Пустовой.
Сегодняшняя церемония традиционно одна из самых красивых: вручение верительных грамот. Началась ровно в 11. Президент даже сверил часы. Что называется, сверить часы по Минску готовы многие страны.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Традиционно верительные грамоты вручают нашему главе государства во Дворце Независимости. Он оформлен в светлых тоннах – эта деталь подчеркивает: официальный Минск привержен к диалогу со всем миром.
Лукашенко – послам: «Наша главная задача – не допустить новой мировой войны»
В начале недели завершилась 78-я сессия Генассамблеи ООН. Это самый успешный вариант мироустройства. Но из планетарной диалоговой площадки в квазилокацию ее превращает США. Участники этого саммита куда с большей охотой слушали представителей белорусской делегации. Достигнуть Целей устойчивого развития и преодолеть продовольственный кризис можно только преодолев борьбу со здравым смыслом. Ведь ставить политические амбиции выше жизней детей точно не в духе ООН.
Президент Беларуси: все устали постоянно ждать милости из-за океана
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Санкции в отношении белорусских калийных удобрений, например сельхозпродукции, техники, серьезно подрывают глобальную продовольственную безопасность, влечет снижение урожайности и рост цен на продовольствие. В то время как миллионы людей в мире голодают.
В этих целях установлен безвизовый порядок въезда для граждан многих стран. Несмотря на западные ограничения, мы проводим массу ярких международных культурных и спортивных мероприятий. Все это отражает истинные устремления нашего народа и является в том числе ответом тем странам, где издеваются над мигрантами, ужесточают правила въезда, создают ограничительные и заградительные сооружения, закрывают пункты пропуска, угрожают транспортной блокадой и просто уничтожают этих людей.
Африка – это новая точка бифуркации роста. Кто будет в Африке, тот будет в мировой экономике.
Алексей Тома, ведущий специалист Центра международных исследований ФМО БГУ:
Африка – это более одного миллиарда жителей. По прогнозам экспертов, к 2050 году количество населения Африки будет составлять два миллиарда человек. Африканские страны представляют интерес с точки зрения совместной добычи полезных ископаемых. Африка – это 30 % мирового запаса различных полезных ископаемых.
Так называемая Дальняя дуга все ближе Минску. Например, смелая речь президента Колумбии Густаво Петро с трибуны ООН очень перекликается с риторикой нашего президента.
Александр Лукашенко:
Я убежден, что наши страны имеют все предпосылки для более активного сотрудничества в политической, экономической, образовательной, научной, культурной, туристической и иных сферах. Это в полной мере отвечает интересам обоих государств. Важным партнером в Латинской Америке является Колумбия, которая проводит в настоящее время более взвешенную, независимую политику в международных делах.
Дорогие друзья, в Беларуси 2023 год объявлен Годом мира и созидания. Убежден, что вы будете постоянно использовать эти понятия в качестве главных критериев эффективности в своей работе. Уверен, ваше пребывание здесь в качестве основных представителей своих государств будет интересным, насыщенным, полезным с профессиональной точки зрения. Закрытых тем нет! Мы сделаем все для того, чтобы вы смогли лучше узнать и понять нашу страну. Глубже познакомиться с ее историей, культурой, почувствовать всю полноту ее радушия и гостеприимства. От всей души желаю успехов в выполнении вашей важной и ответственной миссии. Добро пожаловать в Беларусь!
Далее наш президент уже в мне официальной обстановке скажет слова напутствия дипломатам. Каждому – свое и всем общее.
Александр Лукашенко:
За наше будущее, за ваше будущее, успехов вам в этом будущем, очень надеюсь, что ваш период пребывания в Беларуси будет хорошим этапом, в том числе и в вашей личной карьере.
Впрочем, многие сегодняшние посылы из правительственной речи белорусского лидера уже разлетелись по миру. И через медиа, и через представителей 11 государств из четырех частей света. Действительно, верительные грамоты лучше нот протеста!
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