Александр Лукашенко: закрытых тем нет! Добро пожаловать в Беларусь!

Наша главная задача – не допустить новой мировой войны. Важное заявление белорусский лидер сделал во время вручения верительных грамот. Казахстан, Венгрия, Камбоджа, Филиппины, Иордания, Колумбия, ряд африканских государств. В руках у каждого дипломатического представителя – конверт, вручение которого, по сути, означает официальное начало работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К деятельности в Беларуси послы приступают в непростой период – подчеркнул Александр Лукашенко. Сегодня мир четко движется к многополярности, что, понятное дело, не устраивает США, привыкших к роли державы-гегемона. Но, несмотря на всяческую изворотливость со стороны Америки, обратный процесс неизбежен. Беларусь – миролюбивая страна и открыта для тех, кто видит в нас дружественное государство и надежного партнера. К послам Александр Лукашенко обратился с важной просьбой: почаще привозить в Минск официальные делегации и представителей деловых кругов. В том числе и такой шаг позволит ускорить экономическое сотрудничество. Но главное – это сохранить мир. В том, что верительные грамоты лучше нот протеста, убедился наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Сегодняшняя церемония традиционно одна из самых красивых: вручение верительных грамот. Началась ровно в 11. Президент даже сверил часы. Что называется, сверить часы по Минску готовы многие страны.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Традиционно верительные грамоты вручают нашему главе государства во Дворце Независимости. Он оформлен в светлых тоннах – эта деталь подчеркивает: официальный Минск привержен к диалогу со всем миром. Лукашенко – послам: «Наша главная задача – не допустить новой мировой войны»

В начале недели завершилась 78-я сессия Генассамблеи ООН. Это самый успешный вариант мироустройства. Но из планетарной диалоговой площадки в квазилокацию ее превращает США. Участники этого саммита куда с большей охотой слушали представителей белорусской делегации. Достигнуть Целей устойчивого развития и преодолеть продовольственный кризис можно только преодолев борьбу со здравым смыслом. Ведь ставить политические амбиции выше жизней детей точно не в духе ООН. Президент Беларуси: все устали постоянно ждать милости из-за океана

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Санкции в отношении белорусских калийных удобрений, например сельхозпродукции, техники, серьезно подрывают глобальную продовольственную безопасность, влечет снижение урожайности и рост цен на продовольствие. В то время как миллионы людей в мире голодают. В этих целях установлен безвизовый порядок въезда для граждан многих стран. Несмотря на западные ограничения, мы проводим массу ярких международных культурных и спортивных мероприятий. Все это отражает истинные устремления нашего народа и является в том числе ответом тем странам, где издеваются над мигрантами, ужесточают правила въезда, создают ограничительные и заградительные сооружения, закрывают пункты пропуска, угрожают транспортной блокадой и просто уничтожают этих людей.

Африка – это новая точка бифуркации роста. Кто будет в Африке, тот будет в мировой экономике.

Алексей Тома, ведущий специалист Центра международных исследований ФМО БГУ:

Африка – это более одного миллиарда жителей. По прогнозам экспертов, к 2050 году количество населения Африки будет составлять два миллиарда человек. Африканские страны представляют интерес с точки зрения совместной добычи полезных ископаемых. Африка – это 30 % мирового запаса различных полезных ископаемых.

Так называемая Дальняя дуга все ближе Минску. Например, смелая речь президента Колумбии Густаво Петро с трибуны ООН очень перекликается с риторикой нашего президента.